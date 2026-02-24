Cultura

Cientos de firmas en Manifiesto por Cuba en España

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Cultura #España #Manifiesto por Cuba
Más de medio millar de intelectuales y activistas firmaron el manifiesto “Dejad vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo», se conoció hoy.

En una nota que hizo llegar a Prensa Latina el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, se destaca el respaldo de 547 personalidades en la denuncia a la política de asfixia al pueblo cubano por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa lanzada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) que, a su vez, se une a otras similares, como “Let Cuba Live!”, encabezada también por personalidades de la cultura estadounidense.

En el grupo que apoya el documento por Cuba, aparecen reconocidos actores y cineastas como Javier Bardem, Juan Diego Botto, Alberto Sanjuán, Carlos Bardem, Willy Toledo y Luis Tosar; los músicos Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle o Juan Gómez «El Kanka».

Además, de la literatura aparecen el poeta Luis García Montero y Belén Gopegui; del periodismo, Olga Rodríguez, Javier Gallego, Juan Luis Cano «Gomaespuma”, Carlos Enrique Bayo e Ignacio Ramonet.

En el texto, se detalla que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba.

La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana, anotó.

“Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos”, precisó.

“Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible”, sentenció.

La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos, reflexionó el texto.

Igualmente, recalcó que la nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana.

La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos, anotó. (ALH)

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba Cultura tvyumuri

Asociación Hermanos Saíz convoca en Cuba a premio literario

Redacción TV Yumurí
Cultura

Realiza Orquesta Sinfónica de Matanzas concierto de música de cámara

Amanda Pérez Aguerrebere
Cultura Destacados

Mercedes Fernández: la mujer donde la ciudad se vuelve escena

Karel Ricardo Roque

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Cientos de firmas en Manifiesto por Cuba en España

Ciencia

Evalúan movimiento de corteza terrestre en el oriente de Cuba

Deportes

Los récords más complejos de romper

Mundo

Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel a Barack Obama