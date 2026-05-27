Orlis Pineda lanza videoclip de su tema Disparando luz

En declaraciones en exclusiva a Cubainformación TV desde Madrid, el también activista social explica que el lanzamiento llega en un momento crítico: “El mundo se dirige a la ley de la jungla”, gobernado “por poderosos y criminales” como Donald Trump, que quiere someter a su país, Cuba, para arrebatarle su soberanía.

Pineda reivindica en su canción la libertad del pueblo cubano, amenazada por “las cadenas que le quiere poner el imperio”, así como “la dignidad de la que yo puedo presumir de mi país”.

A través de versos como «Vengo de allí, de mi Cuba, mi zona» o «Soy dignidad, libertad, sentimiento / y solidaridad es lo que represento», el artista subraya su compromiso con la memoria histórica, el antiimperialismo y la justicia social.

El autor hace un guiño de complicidad y apoyo a nuestro medio, Cubainformación, al final de la canción: “Cuba, Cubainformación, te lo dice en el tiempo. Disparando vengo”.

El tema también incluye referencias contundentes a líderes populares como Hugo Chávez, críticas al sionismo, al racismo y a la violencia machista, así como solidaridad con Palestina, las personas refugiadas y los pueblos oprimidos.

“Tiempo de sofoco, el mundo se levanta / porque hay un loco en la Casa Blanca / tirano, dictador, malo, mala suerte / no es Nobel de la Paz, es Nobel de la muerte”, canta Orlis.

Orlis Pineda es un artista de contrastes, un narrador con alma de rumbero; un creador de canciones que, fiel a la herencia de la Vieja y la Nueva Trova cubana, entiende que el mensaje es tan vital como el ritmo y la melodía.

Por esa doble naturaleza le llaman el Kañautor. Su música es un puente directo entre la lírica comprometida y la fiesta colectiva donde el son, como hilo conductor, abre un diálogo vibrante con el hip hop, el reggae y la rumba. El resultado es un viaje sonoro revolucionario y festivo que desborda la sala, una oportunidad única para celebrar que el compromiso y la canción de autor también se bailan.

El artista ha compartido escenarios con grandes de la canción como Luis Eduardo Aute, Antonio Vega, Germán Coppini, Luis Pastor o Ismael Serrano.

Sobre Disparando luz, Orlis afirma que es «un llamado a la unión de conciencia para denunciar y combatir las injusticias de este mundo cada vez más anestesiado por la manipulación de los medios masivos al servicio de los poderosos más criminales e inhumanos».

El videoclip ya está disponible en plataformas digitales.

En video, declaraciones de Orlis Pineda:

Vea el video de Disparando luz:

Disparando luz

Vengo disparando luz

Disparando vengo y ¿qué piensas tú?

Vengo de allí, de mi Cuba, mi zona

Del coco, el tetí, del bacán, de la loma

Vivo en Madrid, visca Barcelona

El sur me fascina, Euskadi me mola

Todos los caminos te llevan a Roma

El mío va al humano de cualquier idioma

Soy dignidad, libertad, sentimiento

Y solidaridad es lo que represento

Creo en mi rumbo, en mi naturaleza

Yo quiero que el mundo no sea pobreza

Quiero vivir sin pensar en riqueza

Yo quiero morir, pero sin tristeza

Vengo disparando luz

Disparando vengo

¿Y qué piensas tú?

Unos jugando con la hipocresía

Haciendo del engaño una filosofía

Otros mirando al cielo cada día

Yo sigo luchando, esa es mi teoría

Chávez electo de un pueblo sin alarde

Mutilar al muerto es obra de cobarde

Crimen, noticia, yanki asqueroso

Memoria y justicia para José Couso

Todo el sionismo matón genocida

Que duerma bien lejos, lejos de la vida

Refugiados en kaos, benvenuto a casa

Welcome to my house, ongi etorri errefuxiatuak

Pueblos reclaman un cambio lista

Scar a la mafia fuera de la pista

No me llamo Charly, tampoco yihadista

Yo me llamo Orlis, punto y revista

(Estribillo)

Los que odian sin fin a mi Cuba con vigilia

No coman tanta pin y piensen en su familia

Yo me identifico con David y su onda grande

También con el rayito que mata a los gigantes

Tiempo de sofoco, el mundo se levanta

Porque hay un loco en la Casa Blanca

Tirano, dictador, malo, mala suerte

No es Nobel de la Paz, es Nobel de la muerte

Todo el que abusa y mata mujeres

Que duerma en la tumba y se acaban los deberes

Y si no le gusta y no le conviene

Saben que le digo… ¿qué bolá, asere?

Andaluz de campo, rompe la colonia

Libérate del amo y pon tu zanahoria

Gran amigo vasco, valiente y memoria

Saca tu bandera y defiende tu historia

Yo soy la familia que quitan su casa

Yo soy Palestina, yo soy de las masas

Por eso revista, fusil, calabaza

Y todos los fascistas fuera de mi casa

(Estribillo)

Disparando vengo:

Disparando yo vengo, yo vengo, yo vengo

Disparando vengo

Disparando yo vengo con mis sentimientos

Disparando vengo

A la una, a las dos, a las tres, movimiento

Disparando vengo

Cuba, Cubainformación, te lo dice en el tiempo

Disparando vengo. (ALH)

Tomado de Cubainformación