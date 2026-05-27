Orlis Pineda lanza videoclip de su tema Disparando luz

En declaraciones en exclusiva a Cubainformación TV desde Madrid, el también activista social explica que el lanzamiento llega en un momento crítico: “El mundo se dirige a la ley de la jungla”, gobernado “por poderosos y criminales” como Donald Trump, que quiere someter a su país, Cuba, para arrebatarle su soberanía.
Pineda reivindica en su canción la libertad del pueblo cubano, amenazada por “las cadenas que le quiere poner el imperio”, así como “la dignidad de la que yo puedo presumir de mi país”.
A través de versos como «Vengo de allí, de mi Cuba, mi zona» o «Soy dignidad, libertad, sentimiento / y solidaridad es lo que represento», el artista subraya su compromiso con la memoria histórica, el antiimperialismo y la justicia social.
El autor hace un guiño de complicidad y apoyo a nuestro medio, Cubainformación, al final de la canción: “Cuba, Cubainformación, te lo dice en el tiempo. Disparando vengo”.
El tema también incluye referencias contundentes a líderes populares como Hugo Chávez, críticas al sionismo, al racismo y a la violencia machista, así como solidaridad con Palestina, las personas refugiadas y los pueblos oprimidos.
“Tiempo de sofoco, el mundo se levanta / porque hay un loco en la Casa Blanca / tirano, dictador, malo, mala suerte / no es Nobel de la Paz, es Nobel de la muerte”, canta Orlis.
Orlis Pineda es un artista de contrastes, un narrador con alma de rumbero; un creador de canciones que, fiel a la herencia de la Vieja y la Nueva Trova cubana, entiende que el mensaje es tan vital como el ritmo y la melodía.
Por esa doble naturaleza le llaman el Kañautor. Su música es un puente directo entre la lírica comprometida y la fiesta colectiva donde el son, como hilo conductor, abre un diálogo vibrante con el hip hop, el reggae y la rumba. El resultado es un viaje sonoro revolucionario y festivo que desborda la sala, una oportunidad única para celebrar que el compromiso y la canción de autor también se bailan.
El artista ha compartido escenarios con grandes de la canción como Luis Eduardo Aute, Antonio Vega, Germán Coppini, Luis Pastor o Ismael Serrano.
Sobre Disparando luz, Orlis afirma que es «un llamado a la unión de conciencia para denunciar y combatir las injusticias de este mundo cada vez más anestesiado por la manipulación de los medios masivos al servicio de los poderosos más criminales e inhumanos».
El videoclip ya está disponible en plataformas digitales.
En video, declaraciones de Orlis Pineda:
Vea el video de Disparando luz:
Disparando luz
Vengo disparando luz
Disparando vengo y ¿qué piensas tú?
Vengo de allí, de mi Cuba, mi zona
Del coco, el tetí, del bacán, de la loma
Vivo en Madrid, visca Barcelona
El sur me fascina, Euskadi me mola
Todos los caminos te llevan a Roma
El mío va al humano de cualquier idioma
Soy dignidad, libertad, sentimiento
Y solidaridad es lo que represento
Creo en mi rumbo, en mi naturaleza
Yo quiero que el mundo no sea pobreza
Quiero vivir sin pensar en riqueza
Yo quiero morir, pero sin tristeza
Vengo disparando luz
Disparando vengo
¿Y qué piensas tú?
Unos jugando con la hipocresía
Haciendo del engaño una filosofía
Otros mirando al cielo cada día
Yo sigo luchando, esa es mi teoría
Chávez electo de un pueblo sin alarde
Mutilar al muerto es obra de cobarde
Crimen, noticia, yanki asqueroso
Memoria y justicia para José Couso
Todo el sionismo matón genocida
Que duerma bien lejos, lejos de la vida
Refugiados en kaos, benvenuto a casa
Welcome to my house, ongi etorri errefuxiatuak
Pueblos reclaman un cambio lista
Scar a la mafia fuera de la pista
No me llamo Charly, tampoco yihadista
Yo me llamo Orlis, punto y revista
(Estribillo)
Los que odian sin fin a mi Cuba con vigilia
No coman tanta pin y piensen en su familia
Yo me identifico con David y su onda grande
También con el rayito que mata a los gigantes
Tiempo de sofoco, el mundo se levanta
Porque hay un loco en la Casa Blanca
Tirano, dictador, malo, mala suerte
No es Nobel de la Paz, es Nobel de la muerte
Todo el que abusa y mata mujeres
Que duerma en la tumba y se acaban los deberes
Y si no le gusta y no le conviene
Saben que le digo… ¿qué bolá, asere?
Andaluz de campo, rompe la colonia
Libérate del amo y pon tu zanahoria
Gran amigo vasco, valiente y memoria
Saca tu bandera y defiende tu historia
Yo soy la familia que quitan su casa
Yo soy Palestina, yo soy de las masas
Por eso revista, fusil, calabaza
Y todos los fascistas fuera de mi casa
(Estribillo)
Disparando vengo:
Disparando yo vengo, yo vengo, yo vengo
Disparando vengo
Disparando yo vengo con mis sentimientos
Disparando vengo
A la una, a las dos, a las tres, movimiento
Disparando vengo
Cuba, Cubainformación, te lo dice en el tiempo
Disparando vengo. (ALH)
Tomado de Cubainformación