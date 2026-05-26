Miguel Barnet habló en Italia de cultura y patriotismo

El reconocido poeta, narrador, ensayista y antropólogo habló acerca del significado de esa obra, que hace seis décadas revolucionó la literatura hispanoamericana, y que hoy cuenta con más de 90 ediciones en todo el mundo, la cual recoge “la vida del último de los cimarrones sobrevivientes en América”.

Al encuentro, efectuado la víspera en la sede de la Embajada de Cuba en Roma, asistieron los respectivos jefes de Misión de la isla ante Italia y la Santa Sede, Jorge Luis Cepero y Leyde Rodríguez, miembros del Cuerpo Diplomático, representantes de la cultura, e integrantes de grupos solidarios y de asociaciones de cubanos radicados en este país.

Barnet se refirió a la oportunidad que tuvo hace seis décadas, con solo 23 años, de trasladar a la literatura la vida de un hombre centenario de origen africano, Esteban Montejo, quien fue esclavo, rompió sus cadenas, se hizo cimarrón y luego luchó por la libertad de Cuba.

El cimarronaje, según refirió, “fue el primer grito de libertad, de emancipación, que se produjo en el continente americano, en rebeldía contra el yugo de la esclavitud, lo que resultó además una liberación espiritual”.

De Biografía de un Cimarrón se han hecho sinfonías, obras de teatro, documentales e incluso una ópera, que se presentó en esta capital el 17 y 20 de mayo, en el marco de un homenaje al centenario del natalicio de su autor, el compositor alemán Hans Werner Henze, un evento al que asistió el escritor cubano como invitado de honor.

En ese ciclo del Teatro de la Ópera de Roma, se incluyó también la obra La Pequeña Cubana, la cual se presentó el 15 y 21 de mayo, inspirada en Canción de Rachel, otra importante novela de Barnet.

En el encuentro del lunes último intervinieron los promotores culturales cubanos Ulises Mora e Irma Castillo, radicados en Italia, creadores en 1999 del Proyecto Timbalaye, orientado a salvaguardar expresiones folclóricas de su país, impulsores de la Ruta de la Rumba en Cuba y del Objetivo Patrimonio Legado Africano (OPLA).

Mora se refirió al hecho de que en esa jornada se celebró el Día de África, y apuntó la relevancia del tema del cimarronaje abordado en la obra de Barnet, pues “custodiar la memoria de los que resistieron no es solo un acto de justicia histórica, es reconocer el corazón mismo de la nación cubana”.

En la parte final de la actividad el escritor cubano, quien es también diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de su país, agradeció al pueblo italiano por su apoyo ante el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 60 años por el gobierno norteamericano.

Esas presiones se incrementaron durante la actual administración del presidente Donald Trump, quien sumó medidas para impedir la entrada de combustible al país y falsas acusaciones contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución cubana y otros dirigentes.

“Estamos siendo incluso amenazados de invasión militar, cosa que no nos asusta porque, aunque somos un pueblo de paz, nosotros no tenemos miedo a la guerra, y si hay que pelear, pelearemos”, reafirmó Barnet. (ALH)

Tomado de Prensa Latina