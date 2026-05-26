Irán defiende derecho a participar en Mundial de Fútbol

Ante la especulaciones en torno a la participación del once iraní en el máximo certamen del balompié global, Baqaei refirió que Estados Unidos tiene la obligación de facilitar la entrada del equipo sin contratiempos.

El diplomático también comentó que la FIFA constituye el principal punto de contacto para la organización logística del evento, responsabilidad que comparte la nación norteamericana como coanfitriona de la lid.

Durante su habitual rueda de prensa, trascendió que, de acuerdo a las normas de la FIFA, los viajes del representativo de Irán tienen como único fin objetivos deportivos y la concentración del equipo se realizará en Tijuana, México.

Sobre la reubicación del campo de entrenamiento se informó que la decisión se colegió con la Federación Mexicana de Fútbol y otras partes interesadas con el objetivo de prevenir posibles obstáculos.

El llamado Team Melli aparece ubicado en el grupo G de la competición junto a los conjuntos de Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, en una llave que arrancará el venidero 15 de junio. (ALH)

Tomado de Prensa Latina