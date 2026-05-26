FAO insta a poner la IA al servicio de las comunidades rurales

“Las herramientas no pueden reemplazar a los seres humanos”, expresó el director general de la FAO, Qu Dongyu, en el seminario “IA y el futuro de la dignidad humana: Un puente a través de las transiciones demográficas y laborales”, celebrado la víspera bajo el auspicio de la Pontificia Universidad Lateranense.

En ese evento, efectuado en el Palazzo Lateranense de Roma, el alto funcionario llamó a que la IA se guíe por la dignidad humana, la inclusión y la solidaridad, y advirtió que “el cambio tecnológico avanza rápidamente y debemos garantizar la adaptación social”, indica una nota publicada por la oficina de prensa de ese organismo mundial.

En ese evento, que coincidió con la publicación de la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, sobre implicaciones éticas y sociales de la IA, Qu reconoció el potencial transformador de esas tecnologías, pero señaló la preocupación de que “la brecha digital se amplíe si no se pone al servicio de la población rural”.

La actual revolución de la IA “está transformando nuestras economías, nuestra gobernanza social, nuestros sistemas agroalimentarios y la esencia misma de nuestro trabajo, significó el director general.

En 2020, la FAO respondió a la invitación del papa Francisco, para ser uno de los primeros firmantes del Llamamiento de Roma para la Ética de la IA, recordó, e hizo hincapié en el compromiso compartido de que “el progreso tecnológico debe respetar a la humanidad, proteger a los vulnerables y salvaguardar el planeta”.

Describió los esfuerzos continuos de su organización para apoyar a los países a través de su Hoja de Ruta de Innovación en Agricultura Digital e IA, en consonancia con los Cuatro Objetivos Mejores de la FAO de Mejor producción, Mejor nutrición, Mejor medio ambiente y Mejor vida, sin dejar a nadie atrás.

Se refirió además a las denominadas “Inteligencias Aliadas”, con una “alineación de la Inteligencia Humana, la Inteligencia Artificial, la Inteligencia Ecológica y la Inteligencia Social”, que aúne a la ética, la optimización tecnológica, la sabiduría de la naturaleza y la acción colectiva.

Finalmente, en su intervención durante ese seminario, el director general de la FAO lanzó una convocatoria para que “recorramos juntos el puente del miedo a la prosperidad, y de la superioridad a la solidaridad, para que la humanidad pueda beneficiarse de la IA y construir un futuro mejor para todos”, agrega la fuente. (ALH)

Tomado de Prensa Latina