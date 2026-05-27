Cuba

Afectación de 1 975 MW en horario pico este miércoles

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Economía #Electricidad #Energía #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
A las 06:00 horas de este miércoles, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional era de 1 175 MW y la demanda, de 2 713 MW, con 1 594 MW afectados, informó la Unión Eléctrica en su parte para la jornada.

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 600 MW.

La UNE reporta en avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan 368 MW.

Para el horario pico se espera la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, con 80 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 255 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 945 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 975 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada de este miércoles. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el martes fue de 1 919 MW a las 22:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 229 MWh, con 428 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 19

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Pronostican 1670 MW de afectación para el jueves

Redacción TV Yumurí
Cuba

Tribunales Populares informan sobre atención a la población

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados

Minint desmiente noticia falsa sobre supuesto toque de queda

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Mundo tvyumuri

Embajada de Cuba en EEUU ratifica apego a Convención de Viena

Destacados Matanzas tvyumuri

Avanza en Unión de Reyes instalación de luminarias para el alumbrado público

Ciencia

Exhibe Cuba resultados de candidato vacunal contra el cáncer

Cuba

Pronostican 1670 MW de afectación para el jueves