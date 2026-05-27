Afectación de 1 975 MW en horario pico este miércoles

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 600 MW.

La UNE reporta en avería la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan 368 MW.

Para el horario pico se espera la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, con 80 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1 255 MW con una demanda máxima de 3 200 MW, para un déficit de 1 945 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 975 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada de este miércoles. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el martes fue de 1 919 MW a las 22:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 229 MWh, con 428 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate