Pronostican 1670 MW de afectación para el jueves

Para el horario del mediodía, se estima que la afectación se mantendrá en niveles elevados, rondando los 1 300 MW.

Durante la víspera, el servicio se vio interrumpido por déficit de capacidad de generación durante todo el día, incluida la madrugada. El momento más crítico se registró a las 9:40 p.m., cuando la máxima afectación alcanzó los 1 957 MW.

Como nota positiva, los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos entregaron ayer una producción de 3 357 MWh, alcanzando una potencia máxima de 515 MW en el horario de la media jornada, un alivio parcial que ayuda a contener la caída del servicio durante las horas de sol.

Actualmente se encuentran en avería la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté.En mantenimiento permanecen la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté.

A esto se suman 393 MW de limitaciones en la generación térmica, que agravan el escenario.

Para el horario de máxima demanda se prevé la entrada de la unidad de la CTE Guiteras con 200 MW, actualmente en proceso de arranque.

De cumplirse el pronóstico, la disponibilidad ascendería a 1 460 MW, mientras se espera una demanda máxima de 3 100 MW, lo que arrojaría un déficit de 1 640 MW.

En consecuencia, de mantenerse las condiciones actuales, se pronostica una afectación de 1 670 MW en el horario pico de la noche. (ALH)

Tomado de Cubadebate