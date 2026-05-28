Exhibe Cuba resultados de candidato vacunal contra el cáncer

Se trata de HEBERSaVax, una vacuna terapéutica, o también de inmunoterapia activa desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que en la fase II de ensayos clínicos exhibe efectos adversos escasos y tolerables.

Estos son elementos que permiten que este candidato se pueda combinar incluso con las terapias convencionales, sin incrementar la toxicidad, explicó a la prensa la líder del proyecto Yanelys Morera, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

La científica explicó que cuando un tumor crece, se trata de una masa en crecimiento activo que va a necesitar nutrientes y oxígeno. El producto en cuestión ataca los modos en que la dolencia puede nutrirse, además de provocar respuestas celulares que aniquilan el avance tumoral y que por eso favorecen al paciente.

Estamos en presencia de un candidato con múltiples funciones, pues este producto “hace anticuerpos específicos” que cortan el flujo sanguíneo al tumor, al tiempo de restaurar las capacidades del individuo para, con una respuesta inmune, atacar el cáncer.

Al reseñar que la investigación ha transitado por varias etapas, en los más recientes que hemos tenido, que son los ensayos clínicos Fase II, donde hemos tratado de ir a localizaciones específicas, subrayó.

La líder del proyecto hizo énfasis en un tipo de terapia que es muy segura y se pueda combinar incluso con las terapias convencionales, sin incrementar la toxicidad.

Los pacientes que han recibido el candidato en el marco del ensayo clínico, muchos de ellos han mostrado efectos significativos y para bien, en la calidad de vida. Han tenido respuestas completas, puntualizó la científica.

Estos resultados fueron mostrados al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su habitual encuentro con Expertos y Científicos para temas de Salud. (ALH)

Tomado de Prensa Latina