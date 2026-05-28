Destacados Matanzas tvyumuri

Unionenses ratifican respaldo a la Revolución en encuentro con combatientes internacionalistas

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Combatientes internacionalistas #TV Yumurí #Unión de Reyes

Con la presencia del Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, desarrollaron en la Casa de Cultura Municipal Pablo Quevedo un encuentro por el día del combatiente internacionalista.

Durante el intercambio reconocieron la entrega, el patriotismo y el compromiso de quienes cumplieron misiones solidarias en diferentes partes del mundo, llevando el espíritu humanista de la Revolución Cubana a otras naciones.

En medio de la intensa guerra mediática contra Cuba y de las amenazas dirigidas a los principales líderes del país, los participantes reafirmaron su fidelidad a la obra revolucionaria y denunciaron los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, rechazaron las acciones emprendidas contra la figura del General de Ejército Raúl Castro Ruz, al considerar que forman parte de una estrategia para desacreditar la historia de la Revolución y socavar las conquistas alcanzadas por el pueblo cubano.

Los asistentes reiteraron además que el pueblo unionense continuará defendiendo la soberanía, la independencia y los principios de justicia social construidos durante más de seis décadas, con unidad y firmeza ante los desafíos actuales.

Post Views: 4

By Roxana Valdés Isasi

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas tvyumuri

Avanza en Unión de Reyes instalación de luminarias para el alumbrado público

Roxana Valdés Isasi
Agricultura Destacados Matanzas tvyumuri

En Colón taller de intercambio sobre contribución de las abejas a los sistemas agrícolas locales

Iris Quintero Zulueta
Destacados Mundo tvyumuri

Denuncian en Francia retención de piezas destinadas a la termoeléctrica Antonio Guiteras

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas tvyumuri

Avanza en Unión de Reyes instalación de luminarias para el alumbrado público

Ciencia

Exhibe Cuba resultados de candidato vacunal contra el cáncer

Cuba

Pronostican 1670 MW de afectación para el jueves

Destacados Matanzas tvyumuri

Unionenses ratifican respaldo a la Revolución en encuentro con combatientes internacionalistas