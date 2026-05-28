Con la presencia del Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, desarrollaron en la Casa de Cultura Municipal Pablo Quevedo un encuentro por el día del combatiente internacionalista.

Durante el intercambio reconocieron la entrega, el patriotismo y el compromiso de quienes cumplieron misiones solidarias en diferentes partes del mundo, llevando el espíritu humanista de la Revolución Cubana a otras naciones.

En medio de la intensa guerra mediática contra Cuba y de las amenazas dirigidas a los principales líderes del país, los participantes reafirmaron su fidelidad a la obra revolucionaria y denunciaron los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, rechazaron las acciones emprendidas contra la figura del General de Ejército Raúl Castro Ruz, al considerar que forman parte de una estrategia para desacreditar la historia de la Revolución y socavar las conquistas alcanzadas por el pueblo cubano.

Los asistentes reiteraron además que el pueblo unionense continuará defendiendo la soberanía, la independencia y los principios de justicia social construidos durante más de seis décadas, con unidad y firmeza ante los desafíos actuales.

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