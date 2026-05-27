México y EE. UU. inician conversaciones sobre T-MEC

“Las conversaciones con los Estados Unidos tendrán lugar, tal cual lo comentamos, esta semana, el día 27, 28 y terminamos el 29. Viene una delegación importante y después nos tocará a nosotros ir a Washington”, adelantó en días recientes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Mencionó los encuentros anteriores entre ambos países y subrayó la necesidad de que tanto Estados Unidos como México compitan cada vez mejor con respecto a otras regiones del mundo, particularmente en donde tienen dependencia muy alta, como el sector farmacéutico.

“Más bien lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar para producir una parte en México y otra en Estados Unidos, de manera que reduzcamos sensiblemente esa dependencia”, señaló.

El funcionario recordó que México planteó la celebración de conversaciones formales antes del 1 de julio y la relevancia de tener claro qué quiere cada país previo a esa fecha, además de la importancia de avanzar en lo que puede unir a ambas partes con una visión común.

“Sé que son conversaciones complejas y difíciles. No voy a ocultar eso”, dijo.

La cuestionada política arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump, y declaraciones en las cuales aludió incluso a la posibilidad de dejar expirar el T-MEC y celebrar tratados bilaterales, hicieron que la incertidumbre planeara sobre el acuerdo durante el año pasado.

Sin embargo, pese a los gravámenes aplicados por Washington a productos de todo el mundo, como acero y aluminio, que también afectan a esta nación latinoamericana, la enorme mayoría de las exportaciones hacia el vecino norteño se realizan bajo el tratado, que sigue libre de arancel.

El Gobierno de México ha insistido en la significativa integración económica de las tres naciones miembros (las mencionadas y Canadá) y, particularmente, la de este país y Estados Unidos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina