Sigue cayendo la confianza pública en el presidente argentino

La confianza de los argentinos en el presidente Javier Milei volvió a caer en mayo por sexto mes consecutivo, al tiempo que una nueva encuesta muestra hoy que su imagen se desploma mientras crece la del líder opositor Axel Kicillof.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad (privada) Torcuato Di Tella (UTDT) se ubicó en mayo en tan solo 1,99 puntos (de cinco), lo que marca la sexta baja consecutiva desde el pasado diciembre.

La UTDT advierte que el indicador de la administración libertaria continúa profundizando una tendencia negativa desde inicios de año, acumulando una contracción de 19,2 por ciento en lo que va del 2026 y una caída interanual de 18,7 puntos porcentuales.

Con ese resultado, el promedio de la gestión descendió a 2,41 puntos, el valor más bajo en lo que va de todo su mandato.

A los 30 meses de mandato, el actual nivel de confianza es similar al que registró el gobierno de Mauricio Macri en el mismo tramo de su presidencia, cuando el índice se posicionó a 2,6 por ciento, encima del valor actual (2,04 puntos), y el mandatario del PRO perdió las elecciones al años siguiente, recuerda la UTDT.

Una encuesta de CEOP Latam, realizada a mediados de este mes, pinta un escenario político y social argentino con una tendencia hacia una polarización extrema a solo un año de las elecciones; con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, creciendo en intención de voto y el presidente Milei, aumentando su imagen negativa.

Ambos dirigentes retienen las preferencias de los sectores más decididos, registrando lo que los analistas denominan un «empate técnico» en sus núcleos duros de votantes, Kicillof con 30,3 por ciento de apoyo entre sus más fieles partidarios y Milei, el 29,9.

Ahora, sumando el voto que le otorgarían los votantes independientes (15,5%) el líder del Movimiento Derecho al Futuro saca una ventaja de 45,8 por ciento, ante el actual mandatario que solo añadiría 6,9 por ciento para un techo electoral de 36,8.

CEOP Latam indica en su informe del que este martes se hacen eco variados medios, que desde una perspectiva estrictamente ideológica, las posibilidades de crecimiento de Javier Milei parecen haber tocado un límite estructural.

El universo de votantes, en el cual el presidente conserva posibilidades de captación se reduce casi con exclusividad a la derecha y, marginalmente, a la centro derecha, mientras que Kicillof va ganando más adeptos desde el centro a la izquierda.

Prensa Latina

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