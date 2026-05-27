En Colón taller de intercambio sobre contribución de las abejas a los sistemas agrícolas locales

La estación experimental » Indio Hatuey» de Perico, representantes del Grupo de Mujeres Meliponicultoras y el Centro Universitario Municipal «Pelayo Villanueva Valverde» de Colón, realizaron en este último, el taller de intercambio: Las abejas: su contribución a los sistemas agrícolas locales.

Participaron estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la rama agropecuaria, directivos y productores dedicados a la actividad apícola.

La conferencia impartida por la Doctora en Ciencias Mildrey Soca Pérez, trató el tema que dió título al taller y agregó además el enfrentamiento al cambio climático, mientras la expuesta por la también Doctora en Ciencias Leydis Fonte Carballo se refirió a la crianza de abejas: biología, alimentación, manejo y reproducción de las especies.

La médico veterinario y reserva científica de la Estación Experimental «Indio Hatuey» intercambió sobre las principales enfermedades que afectan a las abejas.

Incluyó la jornada la presentación de los audiovisuales Catálogo de tecnologías agroecológicas y de la televisión cubana, del Programa Cultivar ConCiencia: La Polinización ¿Servicio para la producción de alimentos?

La Doctora en Ciencias Saray Sánchez, Jefa del Departamento de Ciencias e Innovación de la Estación Experimental Indio Hatuey, reconoció el interés mostrado por los participantes y la importancia de lograr la aplicación de técnicas que permitan aumentar la producción de miel de abejas por la importancia económica de este renglón.

Las profesoras ponentes resultaron incorporadas el Grupo de Mujeres Meliponicultoras, representado en 9 provincias del país, incluida Matanzas.

El taller se dedicó al Día Mundial de las Abejas el pasado 20 de mayo y continúa en otras jornadas con el lema: Juntos con las abejas, por las personas y el planeta, una asociación que nos sostiene a todos.

Fotos: Cortesía de la fuente

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