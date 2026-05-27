Anuncian equipo cubano para la Liga de Naciones de Voleibol

En la posición de centrales estarán David Fiel y Alexis Wilson (La Habana), Thiago Suárez (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Mayabeque).

Los atacadores auxiliares son Julio César Cárdenas (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Víctor Ramón Andreu (Camagüey) y Bryan Camino (Mayabeque).

Alejandro Miguel González y Daniel Martínez (Matanzas) fueron los opuestos escogidos; Christian Thondike y Julio Alberto Gómez (La Habana) serán los pasadores, y Yonder García (La Habana) y Lázaro Yudiel Arrechea (Cienfuegos) los líberos.

Cruz contará con los entrenadores auxiliares Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, y tendrá de fisioterapeuta a Eladio Vives.

Acompañados de Yumilka Ruiz, comisionada nacional, la selección viajará el día 30 a la ciudad China de Linyi, donde jugará tres partidos ante la escuadra local.

Para el día 28, a las dos de la tarde, está previsto el abanderamiento del equipo en la Escuela nacional de Voleibol.

En este grupo, cuyo capitán será Thondike, debutarán en la Liga de Naciones (VNL, por sus siglas en inglés), Martínez, Cárdenas, Andreu, Díaz, Wilson, Contreras y Arrechea.

Cruz indicó que el día 13 de julio se integrarán al plantel los centrales Robertlandy Simón y Javier Concepción (La Habana), los jugadores de esquina Marlon Yant (Villa Clara) y Miguel Ángel López (Cienfuegos) y el opuesto José Massó (Guantánamo).

“Como objetivo fundamental nos proponemos luchar por mantenernos en el ranking entre los doce primeros, y después que pasemos la primera semana es que tendremos más claro cuál será nuestra meta final”, manifestó a JIT tras concluir una jornada más de entrenamiento y anunciar sus 14 hombres para la apertura.

Según el calendario oficial de la Federación Internacional (FIVB), Cuba abrirá su calendario, en el pool tres, el 10 de junio contra Polonia, vigente campeón y primero en el ranking mundial.

Después rivalizará ante Ucrania (día 12), Eslovenia (13) y China (14).

En la segunda semana (grupo cuatro) le corresponderá jugar en la ciudad francesa de Orleáns ante Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024,el día 24. A continuación enfrentará a los anfitriones, titulares olímpicos (25); Serbia (26) e Irán (28).

Kansai, en Japón, será el escenario de la tercera y última fase preliminar para la escuadra cubana, que lidiará en el pool nueve ante Bélgica (15 de julio), Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual campeón mundial.

La gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo. (ALH)

Tomado de Jit