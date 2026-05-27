China presenta robot gigante tripulado que parece un Transformer

Es como si uno de aquellos Transformers de las películas de ciencia ficción japonesa de los años 80, cuatro décadas después hubiera dado el salto a la vida real.

Tal vez por ello, el video de demostración difundido por la empresa ha generado un enorme interés. En las imágenes se ve al fundador de la compañía, Wang Xingxing, manejando una máquina roja y negra de casi tres metros de altura que avanza erguida, derriba un muro de ladrillos de un golpe y después modifica su estructura para desplazarse a cuatro patas con una mayor estabilidad.

Un ‘transformer’ de 500 kilos

El GD01 pesa alrededor de 500 kilos con el piloto a bordo y está construido con aleaciones de alta resistencia. El operador viaja sentado en una cabina integrada en el torso del robot, sujeto con un arnés mientras el sistema interpreta sus movimientos y ajusta el equilibrio de forma automática.

La gran novedad de esta mecha (vehículo o armadura gigante con estructura humanoide, controlado desde el interior por uno o varios pilotos) es precisamente esa capacidad de transformación. En modo bípedo puede maniobrar en espacios estrechos, superar obstáculos o ejercer fuerza bruta. Cuando necesita ganar estabilidad, el robot pliega las piernas, baja el centro de gravedad y adopta una configuración cuadrúpeda para desplazarse sobre superficies complicadas.

Unitree asegura que el sistema puede realizar esa transición sin ningún tipo de ayuda externa y seguir moviéndose de forma estable incluso sobre un terreno irregular. El video muestra cómo el robot mantiene el equilibrio tras sufrir impactos y cómo su estructura rígida soporta grandes esfuerzos físicos.

La empresa china apenas ha revelado detalles técnicos sobre el modelo, aunque sí ha explicado que incorpora sensores avanzados y sistemas de control capaces de ajustar constantemente el equilibrio de todo el conjunto teniendo en cuenta también el peso y los movimientos del piloto.

Del cine a la industria

Aunque su estética remite directamente al universo de la ciencia ficción, Unitree insiste en que el GD01 está pensado como un vehículo civil. Entre las posibles aplicaciones aparecen tareas de rescate, exploración, trabajos en zonas peligrosas, construcción o intervención en lugares donde los robots convencionales tienen dificultades para moverse.

Su capacidad para derribar obstáculos, mantener la estabilidad y transportar a una persona lo convierte en una plataforma especialmente pensada para moverse en entornos complejos. El robot incluso puede funcionar sin piloto y operar de una forma autónoma o remota.

Eso sí, la propia compañía reconoce que la robótica humanoide todavía está en una fase experimental. Unitree ha advertido de que existen limitaciones funcionales y ha pedido evitar modificaciones peligrosas o pruebas extremas con el dispositivo.

Por su precio, el GD01 tampoco es ningún juguete: parte de los 3.9 millones de yuanes, entre 490 000 y 550 000 euros al cambio, según las distintas referencias publicadas por la empresa, aunque por ahora no consta como disponible para su venta.

China pisa el acelerador

La presentación del GD01 llega en pleno auge de la industria robótica china. Según datos de la consultora Omdia, las compañías del país asiático concentraron cerca del 90% de las ventas mundiales de robots humanoides en 2025.

Unitree Robotics se ha convertido en uno de los grandes nombres del sector gracias a sus robots humanoides y cuadrúpedos de bajo coste. La empresa habría distribuido más de 5 500 robots humanoides el pasado año, muy por encima de compañías estadounidenses como Tesla, Figure AI o Agility Robotics.

Parte de esa ventaja está en el precio y es que, mientras algunos robots occidentales proyectan costes superiores a los 20 000 dólares (17 193 euros), Unitree comercializa modelos básicos desde unos 6 000 dólares (5 157 euros) y ya vende internacionalmente humanoides y perros robot a través de plataformas como AliExpress. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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