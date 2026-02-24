Jornadas productivas en Matanzas

Durante sábado y domingo colectivos laborales de Matanzas volvieron a aportar lo suyo en la producción de alimentos, según la convocatoria realizada por la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

En esa relevante fuente alimentaria en la que se ha convertido el organopónico del Consejo Popular Reynold García, en la ciudad cabecera, tuvo lugar una de las mayores concentraciones, encabezada por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido, la gobernadora Marieta Poey y representantes del Secretariado de la CTC.

Vecinos de ese reparto se sumaron a las faenas productivas, en franca demostración de cuánto desde la contribución de todos, los resultados crecen y se sostienen, manifestó a Trabajadores Reyner Reyes Urquiza, representante de la esfera de organización en el movimiento sindical matancero.

La siembra de viandas, limpieza e higienización de instituciones educativas y de Salud, y la chapea de zonas de carretera fueron acciones comunes en varios de los trece municipios, donde se necesita también embellecer áreas públicas y cuidar la limpieza tras la recogida de los desechos sólidos, insistió Reyes Urquiza.

“Cada esfuerzo voluntario es un aporte a la soberanía y al bienestar colectivo y otra manera de reafirmar que en la unidad está la fuerza que impulsa a Cuba hacia adelante”, expresó.

Consideró que en Matanzas, un territorio con excelentes tierras cultivables, se necesita seguir incrementando la solicitud de áreas por parte de las entidades para la creación de autoconsumos.

“Los casos de éxitos demuestran su viabilidad, a pesar de que hay algunos empresarios que no acaban de convencerse de su utilidad”.

Resaltó cómo desde el cambio de labor logran muy buenos resultados colectivos como la Universal de Matanzas, el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, la unidad empresarial de base de Conservas y Vegetales Planta Libertad y hoteles de Varadero. (ALH)