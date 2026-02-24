Cuba inicia la Superronda en Panamericano de sóftbol masculino

La Superronda del Campeonato Panamericano de Sóftbol Masculino alza hoy su telón en Montería, Colombia, con Cuba lista para enfrentar una jornada decisiva en la que se cruzan ambiciones, cuentas pendientes y sueños de clasificación.

El calendario no concede respiro. A primera hora (10:00 a.m.) los cubanos medirán fuerzas con los campeones mundiales de Venezuela, líderes sólidos del apartado B e invictos en tres presentaciones.

La víspera, los sudamericanos doblegaron 6-3 a Colombia tras un motín ofensivo a la hora de recoger los bates, cuando fabricaron todas sus anotaciones como una estampida incontenible. Será un choque de voltaje alto, donde la disciplina desde la lomita y la paciencia en el plato marcarán diferencias mínimas.

Más tarde, a la 1:30 p.m., Cuba volverá al terreno para enfrentar a República Dominicana, tercera del grupo C con dos éxitos y un revés, este último 5-1 ante Estados Unidos.

Los quisqueyanos combinan poder ocasional con agresividad en las bases, y suelen crecer en escenarios de presión. Para los de la mayor isla del Caribe, la clave será sostener la concentración durante ambas salidas, administrar el pitcheo con inteligencia y evitar los vacíos ofensivos que ya costaron caro.

