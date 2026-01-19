Incendios en Chile dejan 19 muertos y mil 500 damnificados

Unas 19 personas fallecidas y mil 500 damnificados es el nuevo balance de los incendios forestales que azotan hoy a las regiones chilenas de Biobío y Ñuble, donde las condiciones climáticas dificultan el combate a las llamas.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien participó en un comité de crisis para evaluar la gravedad de la situación, afirmó que el país está ante un evento extremo, similar a los grandes siniestros ocurridos en 2017, considerados los mayores en la historia.

Por el momento, dijo, hay 630 personas albergadas en nueve recintos y más de mil 500 damnificados, 335 viviendas destruidas por completo y otras mil en proceso de evaluación.

“Todos los recursos del Estado están disponibles para enfrentar la emergencia, que requiere grandes esfuerzos”, declaró Cordero.

También comenzó a regir el toque de queda en las comunas más afectadas por los siniestros, que se mantendrá hasta las 06:00 hora local de este lunes, con la excepción de Lirquén, en Penco, donde la medida permanecerá vigente por tiempo indefinido.

De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal, son en total 11 incendios de gran magnitud contra los que las brigadas luchan en condiciones desfavorables durante la noche.

Estos siniestros concentran más del 60 por ciento del área quemada en todo el país, indicó la entidad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, quien visitó la región del Biobío la víspera, dijo desde la ciudad de Concepción que buscarán a los responsables del inicio de los fuegos.

El Estado tiene todos los recursos desplegados para combatir las llamas, pero también para capturar a los culpables, expresó el mandatario.

Agregó que este lunes se reunirá en el Palacio de La Moneda con el presidente electo, José Antonio Kast, con el propósito de compartir la información actualizada y cooperar en el enfrentamiento a la tragedia.

Mientras, el Cuerpo de Gendarmería mantiene bajo observación un fuego que afecta el sector cercano al penal de El Manzano, en el Biobío, y se preparan planes para una eventual evacuación de los más de tres mil reclusos hacia otros recintos penitenciarios. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1