Adrián Berazaín inicia gira por Chile

El cantautor cubano Adrián Berazaín, quien realiza hoy una gira por al menos 10 ciudades de Chile, inició sus conciertos por Valdivia, la capital de la sureña región de Los Ríos, conocida como La perla del sur.

Heredero de los grandes trovadores, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, el joven músico y compositor se presentó en el K´runga Restobar, donde compartió escenario con la cantora chilena Fabiola Sheihing, en una noche de solidaridad con Cuba.

El autor de conocidos temas como “La estación” y “El club de los corazones rotos” cumplirá aquí un amplio periplo, que comprende a ciudades como Villarrica, Rancagua, Navidad, Algarrobo, San Antonio, El Quisco, La Serena y Santiago.

En esta capital, tiene previstas varias presentaciones, entre ellas una en la Sala Máster, icónico centro cultural y estudio de grabación perteneciente a la Radio Universidad de Chile.

Su gira se enmarca en el programa de intercambio cultural promovido por la fundación VarSot y que ha permitido también la presentación de músicos chilenos en Cuba.

Nacido en La Habana en 1983, el artista grabó su primer disco “Como los locos” en 2011 con la firma cubana Bis Music y sus temas alcanzaron los primeros lugares en las listas de éxitos de la radio nacional.

En 2014 lanzó su segundo álbum “Si te hago canción”, bajo el mismo sello, con el cual ganó el Premio Cubadisco 2015 en la categoría Trova Pop Rock, así como el de Canción Contemporánea del Festival Cuerda Viva con el tema Oshún, perteneciente a dicho fonograma.

En su tercera producción, Rockanroll & carretera, interpreta la pieza “Separadamente juntos” a dúo con Silvio Rodríguez.

Adrián Berazaín es autor también de los álbumes Julián, ganador del Cubadisco 2023, y de Suelta, este último una compilación que incluye el single del mismo nombre, éxito nacional por formar parte de la banda sonora de la telenovela Entrega.

En el ámbito internacional, el artista se presentó en escenarios de México, Venezuela, Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Portugal, España, Alemania y Suiza.

Ha trabajado con músicos internacionales como Manu Chao (Francia), Gianluca Grignani (Italia), Andy y Lucas(España), Armando Manzanero (México), y con reconocidas figuras cubanas como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Liuba María Hevia, Dúo Buena Fe y Diana Fuentes.

Su repertorio en los conciertos en Chile incluye además de reconocidas piezas de su autoría, otras de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova cubana. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1