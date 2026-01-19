Deportes

Campeonato Nacional de Triatlón a la vista

Por Redacción TV Yumurí

El Campeonato Nacional de Triatlón tendrá acciones el 25 de enero en la playa de Bacuranao, al este de la capital, desde las 8:00 a. m.

La cita se desarrollará en la distancia olímpica, de 1 500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de carrera pedestre, exigencia máxima para los competidores de élite.

Representantes de varias provincias buscarán puntos para el ranking local como parte de un fogueo imprescindible con vistas a los compromisos internacionales de la temporada.

«Este evento es clave para evaluar el rendimiento rumbo a retos mayores», expresó a JIT Aurelio Romero, metodólogo de la comisión nacional.

«Hemos valorado el circuito y reúne todas las condiciones», añadió el especialista, graduado del Curso Internacional de Nivel I de Triatlón, en Cuenca, Ecuador, en 2013.

Bacuranao ha acogido ediciones anteriores y ofrece condiciones que lo consolidan como escenario habitual de la disciplina.

La próxima competencia del calendario será el internacional Triatlón de La Habana, previsto para el 21 de febrero, con sede en el circuito de la Marina Hemingway.

Este año, por primera vez, Cuba acogerá dos certámenes de alto nivel, pues se sumará la Copa Continental de Varadero, programada para el 7 de junio en ese afamado balneario matancero. (ALH)

Tony Díaz Susavila/Jit

