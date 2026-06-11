Ceremonia inaugural del Mundial vuelve al estadio Azteca

Las autoridades capitalinas y el comité organizador de la FIFA, que preside Gianni Infantino, intensificaron los preparativos en torno al llamado Coloso de Santa Úrsula, cuyas graderías fueron reducidas a 83.000 asientos por razones de seguridad para la ceremonia y el partido inaugural de México contra Sudáfrica, en la misma jornada.

Ampliado a 48 naciones y celebrado en tres países por primera vez, el Mundial arranca en México con una ceremonia una hora y media antes del partido entre los anfitriones y Sudáfrica, que recuerda el debut de la Copa de 2010 en Sudáfrica. En la ceremonia compartirán escenario la colombiana Shakira, la banda local Maná y el cantante de rancheras Alejandro Fernández, entre otros.

El viernes, la fiesta seguirá en Toronto, Canadá, y Los Ángeles, EE.UU., antes del debut de sus selecciones, con Alanis Morissette, Michael Bublé y Katy Perry, entre otros artistas internacionales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana coordina con fuerzas federales y los organizadores del torneo un dispositivo que contempla controles perimetrales, protocolos antiterrorismo, puestos de revisión y patrullajes en áreas aledañas.

El Estadio Azteca, inaugurado en 1966 y sometido a renovaciones recientes para cumplir con estándares internacionales, vuelve a ser protagonista de una apertura mundialista más de medio siglo después. Las obras se enfocaron en la modernización de sistemas eléctricos, accesos para personas con discapacidad y mejoras en la cubierta y butacas para optimizar la experiencia del público.

La Ciudad de México (con un profundo legado prehispánico y a la vez moderna) llegó al Mundial 2026 respaldada por una estrategia integral que combinó capacitación, mejoras de infraestructura y una extensa agenda cultural para recibir a visitantes, prensa y delegaciones de todo el mundo.

La responsable capitalina de Turismo, Alejandra Frausto, afirmó en entrevista con Sputnik que el esfuerzo se diseñó para que la experiencia mundialista “se viva más allá de los estadios”, y se inserte en la vida cotidiana de la megalópolis, donde viven más de 20 millones de personas.

En materia de formación, la Secretaría de Turismo capitalina impulsó un programa de capacitación. “Hasta la fecha, hemos formado a 117 000 personas, entre prestadores de servicios, trabajadores de hoteles, restaurantes, transportistas, guías de turistas, personal de atención ciudadana y voluntariado”, dijo Frausto.

La Ciudad de México llega al Mundial con más de 63 000 habitaciones de hotel, cerca de 60 000 establecimientos de alimentos y bebidas, una amplia red de transporte público y una de las ofertas culturales más importantes del planeta.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum declaró a 48 horas de la inauguración que en días recientes se incrementaron las manifestaciones, con actos de violencia callejera y la intención de algunos grupos de proyectar una imagen de caos e inestabilidad en el país norteamericano durante la Copa Mundial, que México acoge junto a EE.UU. y Canadá.

La mandataria, que ha reiterado la apertura del Ejecutivo al diálogo, se refirió a las negociaciones con líderes de las protestas de gremios del magisterio, agricultores y transportistas.

Sheinbaum anunció este miércoles un plan alterno para realizar el Fan Fest principal de la inauguración del Mundial de fútbol en el Zócalo capitalino, en caso de que manifestaciones por demandas sociales impidan el acceso a ese espacio.

“Si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes (en las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México) donde se puede ver de manera gratuita”, adelantó la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.

La administración de la Ciudad de México, presidida por Clara Brugada, preparó una alternativa ante la ola de manifestaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).