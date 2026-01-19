¿Cómo será el primer tren de metro sin conductor desarrollado en Rusia?

En la fase inicial, como parte de los viajes de prueba, el tren viajará sin pasajeros, con un conductor y fuera del horario establecido. Autor: Getty Images

El primer tren de metro sin conductor en Rusia, «Moscú-2026», está completamente preparado para su viaje inaugural, y fue presentado el viernes al presidente del país, Vladímir Putin, quien visitó una exposición en Moscú dedicada al desarrollo de sistemas autónomos rusos.

En el evento se muestran los logros de la capital del país euroasiático, en la implementación de tecnologías urbanas y sistemas de transporte inteligentes.

Además de camiones autónomos, drones aéreos pesados, taxis robóticos y robots de entrega de empresas nacionales, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, mostró al mandatario el primer tren de metro sin conductor, uno de ocho vagones, que funciona en la base de «software» ruso y está listo para entrar en servicio.

Según Sobianin, en la fase inicial, como parte de los viajes de prueba, el tren viajará sin pasajeros, con un conductor y fuera del horario establecido; mientras, planean que la puesta completa en funcionamiento ocurra el próximo año; en 2030 aparecerá la primera línea totalmente autónoma en el metro de Moscú, agrega RT.

En la primera etapa se comprobará el funcionamiento de los sistemas clave, entre ellos el control automático que permite detectar personas u objetos extraños en los raíles y el sistema de visión artificial para identificar anomalías en el material rodante durante el movimiento.

Asimismo, se evaluará el sistema de interacción con el centro de control, necesario para la transmisión operativa de datos desde el tren y una rápida respuesta ante incidentes. Los especialistas prevén que en el futuro este sistema pueda elaborar automáticamente el horario de circulación de los trenes.

Juventud Rebelde

