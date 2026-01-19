Editorial Cubaliteraria anuncia eventos sobre libros electrónicos

Este domingo quedó abierta la convocatoria para Cuba Digital 2026 y el concurso Leer+Digital, iniciativas que promueven la lectura electrónica y el desarrollo del audiolibro en el país.

Los eventos están organizados por la editorial digital Cubaliteraria y el Programa de Desarrollo del Libro Electrónico en Cuba.

Sobre el certamen, las editoriales cubanas podrán presentar obras digitales publicadas durante 2025, en formato ePub o audiolibro, sin necesidad de contar con edición impresa, mientras cumplan los requisitos técnicos y el ISBN para su distribución educativa o comercial.

El jurado estará integrado por especialistas en producción digital, quienes valorarán aspectos específicos de la edición electrónica, informó Cubaliteraria en sus redes sociales.

Las obras se enviarán al correo editorial.cubaliteraria@gmail.com antes del 30 de enero de 2026.

La premiación del concurso Leer+Digital se realizará durante la octava edición de Cuba Digital, en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista para febrero en el Parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

Por otra parte, Cuba Digital 2026: Voces que expanden la lectura centrará su programa en el audiolibro como herramienta de inclusión, acceso y experimentación narrativa, añadió la editorial.

El evento se desarrollará del 14 al 21 de febrero, con participación de instituciones nacionales e internacionales, dedicado al aniversario 11 de la proclamación por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

La convocatoria está dirigida a editoriales, universidades, centros de investigación, emprendimientos tecnológicos y colectivos creativos vinculados a la lectura digital, la accesibilidad y la innovación, cuyas propuestas deben enviarse antes del 24 de enero.

El programa incluirá conferencias especializadas sobre investigaciones, estudios de caso, análisis sobre edición digital, talleres, laboratorios, presentaciones de proyectos y plataformas, muestras interactivas y stands expositivos.

Prensa Latina

