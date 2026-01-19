Cachorros de Holguín listos para la postemporada

Foto: Tomada del Facebook Somos los Cachorros de Holguín

Los Cachorros de Holguín se encuentran en óptimas condiciones para el enfrentamiento de cuartos de final ante Artemisa, desde este martes en el estadio Calixto García de la ciudad de los parques, en el inicio de la postemporada de la LXIV Serie Nacional de béisbol.

Tras el receso por las festividades de fin y comienzo de año, los dirigidos por Lugdis Pineda mantuvieron una actitud responsable en los entrenamientos, además de realizar desafíos preparatorios internos y uno con los Leñadores de Las Tunas, actuales monarcas.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el capitán del elenco, el receptor Nelson Batista, expresó satisfacción por el cumplimiento de la primera meta, clasificar a los play off, aunque ahora el equipo está enfocado en avanzar tanto como sea posible en esa instancia decisiva.

Yasiel González, líder en jonrones de la serie con 16, ratificó la disposición de sus compañeros de luchar por la victoria cada jornada, en aras de darle nuevas alegrías a la incondicional afición holguinera.

Otro de los baluartes ofensivos del conjunto nororiental, Lázaro Cedeño, sublíder en carreras impulsadas con 73, manifestó que el propósito ahora es avanzar a semifinales, sin dejar de soñar con la discusión del título, aspiración retadora pero no imposible de concretar.

El lanzador derecho José Miguel Rodríguez, dueño de seis triunfos y cuatro salvamentos en la campaña regular, aseguró que se exigirá al máximo para contribuir al empeño colectivo de clasificar a la fase de los cuatro mejores.

Conscientes de la calidad de su rival, los Cachorros de Holguín saldrán a la grama del Calixto García convencidos de que solo con batazos oportunos, fildeos claves y pitcheo dominante podrán derrotar a los Cazadores artemiseños en cuartos de final.

A partir de mañana comenzará a escribirse una nueva historia cargada de emociones, en la cual cada partido, cada out, puede significar la permanencia o la despedida de la competición.

Olmer Sarmiento Ramírez/ ACN

