España defiende lucha contra cambio climático

En un desayuno informativo auspiciado Europa Press, la también titular para la Transición Ecológica recordó reflexiones recientes del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, al respecto.

La seguridad climática no tiene que ver con la izquierda, derecha o ultraconservadores, dijo Montenegro en la cumbre España-Portugal efectuada la semana anterior.

Se refirió en esta línea al desarrollo del hidrógeno verde y la demanda europea sobre este recurso, lo que confirma que la apuesta española por las energías renovables es el camino correcto.

Aagesen aclaró que no tiene nada en contra de la estrategia de Francia con la nucleares, porque es un terreno avanzado por el país vecino, pero en el caso de España las renovables marcan una clara potencialidad.

En torno al panorama internacional del momento, la número tres del Gobierno consideró que la defensa de la paz y la democracia, el “No a la guerra”, es la postura adecuada, al tiempo que en todo caso, se prepara un plan de medidas de contingencia el cual desearía contar con los apoyos parlamentarios.

Hizo hincapié en la relevancia del Pacto Verde europeo, porque el desafío climático no espera a que se resuelvan los conflictos, sino que «se acelera».

Entre un grupo de medidas que comienza a dibujar el Gobierno ante conflictos bélicos, crisis energética y del comercio mundial, Aagesen afirmó que, «con seguridad», aparecerán tierras raras en España luego del anuncio ayer de la aprobación del plan de acción de las materias primas minerales. La vicepresidenta recordó que el último estudio, de 1975, señala que España tiene identificadas 22 de las 34 materias primas fundamentales del listado europeo.

«Por lo tanto, tenemos que investigar y analizar si tenemos otras fuentes más allá de estos 22 recursos. Nosotros somos conocedores de que tenemos materias primas, lo que queremos hacer ahora es profundizar y tener una visión de 360 grados», precisó.

El programa adoptado este martes por el Consejo de Ministros, contempla estudios de las materias primas minerales hacia 2030, con el cual se pudieran movilizar 414 millones de euros, con 34 actuaciones, ocho urgentes, entre las que está el programa nacional de exploración minera (autonomía estratégica, circularidad, gestión sostenible y fomento del tejido productivo e industrial. (ALH)

Tomado de Prensa Latina