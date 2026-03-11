Entrevista tvyumuri

Gipsy y el orgullo de llevar el cabello afro

Gipsilen Martínez Díaz, conocida por todos como Gipsy, es una joven de Unión de Reyes que encontró en el cuidado del cabello afro mucho más que un oficio: una forma de acompañar a otras mujeres en el camino de reconocer su belleza natural.

Para ella, aprender a cuidar el cabello no solo transforma la apariencia, también cambia la forma en que una mujer se percibe a sí misma. Desde su experiencia, comparte conocimientos para que otras mujeres puedan entender la textura de su cabello, valorarlo y llevarlo con orgullo.

Un proyecto que nace desde la experiencia y el apoyo entre mujeres

El trabajo de Gipsy está vinculado a la línea Qué Negra!, creada por Erlys Pennycook Ramos, y al proyecto impulsado por Lisbety Fernández Vilson, representante de la marca en la provincia y creadora de la tienda AdeMí, un espacio de encuentro para la comunidad afrodescendiente de Matanzas.

Durante años, muchas mujeres con cabello afro crecieron sin información suficiente sobre cómo cuidarlo correctamente.

A partir de su propio proceso de aprendizaje y con Lisbety como guía , Gipsy decidió compartir ese conocimiento con otras mujeres para que también puedan amar y cuidar su cabello natural.

¿Cómo nace tu interés por el cuidado del cabello afro y qué te motivó a dedicarte a este camino?

– Nace de una experiencia muy personal. Durante mucho tiempo muchas mujeres con cabello afro no tuvimos suficiente información sobre cómo cuidarlo. Cuando empecé a conocer mi propio cabello, a entender su textura y sus necesidades, descubrí un mundo completamente diferente.

En ese proceso fue muy importante la guía de Lisbety, a quien le debo muchísimo. A partir de ahí nació en mí el deseo de compartir ese aprendizaje con otras mujeres para que también puedan amar y cuidar su cabello natural.

Como mujer emprendedora, ¿qué significa formar parte de un proyecto que promueve el cuidado y la belleza del cabello afro?

– Para mí significa trabajar con propósito. No se trata solo de estética, también hablamos de identidad, autoestima y cultura.

Nuestro objetivo consiste en que cada persona se ame tal y como es. No imponemos una moda; acompañamos un proceso. Por eso, cada mujer que aprende a cuidar su cabello o el de sus hijas representa una pequeña transformación, una victoria. Poder formar parte de ese cambio es algo muy valioso.

Más que belleza: identidad y autoestima

Para Gipsy, el cabello afro está profundamente ligado a la historia y a la cultura. Aprender a cuidarlo ayuda a recuperar confianza y a reconocer que la belleza natural también merece ser celebrada.

La joven apuesta por la educación capilar y por crear espacios donde las mujeres puedan informarse, compartir experiencias y fortalecer su autoestima. Su sueño consiste en continuar los crecimientos en este camino y llegar a más mujeres, construir una comunidad donde el cabello afro sea valorado, cuidado y celebrado.

Fotos: Cortesía de la entrevistada 

