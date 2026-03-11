Cultura

Convocan a premio literario en Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Asociación Hermanos Saiz #Cuba #Cultura #Ediciones La Luz #Literatura #Premio Celestino de Cuento

Ediciones La Luz y la Asociación Hermanos Saíz (AHS) presentaron hoy la convocatoria al XXVII Premio Celestino de Cuento, dedicado al argentino Jorge Luis Borges.

El concurso para jóvenes narradores, bajo el lema Celestino en un laberinto de tiempo, cuenta con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Provincial de Cultura en este territorio oriental.

El director de la editorial, Luis Yuseff, destacó la importancia del premio en el panorama literario del país, mientras que la jefa de la Sección de Literatura de la AHS, Lorena Vázquez, realizó la lectura de las bases.

Por su parte, el narrador Rubén Rodríguez, ganador de la primera edición de la lid, recordó el valor fundacional del certamen como plataforma de visibilidad para las nuevas voces de la narrativa cubana.

La imagen gráfica de esta convocatoria, inspirada en los universos literarios que dialogan con el espíritu del premio, estuvo a cargo del diseñador Robert Ráez, quien compartió detalles sobre el proceso conceptual y visual del proyecto.

El evento rinde homenaje al legado de Borges bajo el guiño “40 años sin el hacedor”, celebrando la imaginación y los laberintos de la ficción en el contexto de las cuatro décadas de fundada la AHS. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 23

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura tvyumuri

Festitim 2026: evento para defender la identidad

Redacción TV Yumurí
Cultura

Falleció la reconocida poetisa Lina de Feria

Redacción TV Yumurí
Cultura

Casa de las Américas invita a dialogar desde la musicología

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Irán lanza mayor oleada de misiles

Cultura

Convocan a premio literario en Cuba

Entrevista tvyumuri

Gipsy y el orgullo de llevar el cabello afro

Ciencia

España defiende lucha contra cambio climático