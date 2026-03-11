Convocan a premio literario en Cuba

El concurso para jóvenes narradores, bajo el lema Celestino en un laberinto de tiempo, cuenta con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Dirección Provincial de Cultura en este territorio oriental.

El director de la editorial, Luis Yuseff, destacó la importancia del premio en el panorama literario del país, mientras que la jefa de la Sección de Literatura de la AHS, Lorena Vázquez, realizó la lectura de las bases.

Por su parte, el narrador Rubén Rodríguez, ganador de la primera edición de la lid, recordó el valor fundacional del certamen como plataforma de visibilidad para las nuevas voces de la narrativa cubana.

La imagen gráfica de esta convocatoria, inspirada en los universos literarios que dialogan con el espíritu del premio, estuvo a cargo del diseñador Robert Ráez, quien compartió detalles sobre el proceso conceptual y visual del proyecto.

El evento rinde homenaje al legado de Borges bajo el guiño “40 años sin el hacedor”, celebrando la imaginación y los laberintos de la ficción en el contexto de las cuatro décadas de fundada la AHS. (ALH)

