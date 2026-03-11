Irán lanza mayor oleada de misiles

La televisión estatal iraní difundió el comunicado número 30 del CGRI, en el cual se informó que la 37 ofensiva comenzó este miércoles como parte de la operación denominada Promesa Verdadera-4.

De acuerdo con el texto, los misiles alcanzaron por segunda ocasión un centro de comunicaciones por satélite ubicado al sur de Tel Aviv, además de instalaciones militares en Jerusalén Occidental y en la ciudad de Haifa.

El comunicado señaló también que fueron atacados objetivos estadounidenses en Erbil, en el norte de Iraq, así como instalaciones vinculadas con la Quinta Flota de Estados Unidos en la región.

Según el CGRI, durante la ofensiva fue utilizado el misil Khorramshahr, equipado con una ojiva balística de dos toneladas, y la operación se prolongó durante más de tres horas.

La Guardia Revolucionaria había anunciado previamente, en la madrugada del miércoles, el inicio de esta nueva oleada de ataques con misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Desde el día 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzan ataques contra territorio iraní que, según fuentes de Teherán, provocaron cientos de muertos, entre ellos altos mandos militares y responsables de seguridad.

En respuesta, Irán disparó misiles y drones contra objetivos en Israel e intereses estadounidenses en países de la región, acciones que causaron víctimas y daños a infraestructuras y han sido condenadas por los Estados afectados. (ALH)

Tomado de Prensa Latina