Instalan sistemas fotovoltaicos en centros vitales y viviendas

De acuerdo con Fidel Yedra Gutiérrez, vicepresidente de Copextel, el programa forma parte de los 5 000 sistemas de dos kilowatts donados por China, y hasta el momento la empresa ha instalado 141. La Habana es la provincia donde más se ha avanzado, con 55 ensamblajes, de 68.

Este programa, «que se prevé concluir en marzo, es una urgencia grande, porque así el país podrá tener determinada cobertura de servicio eléctrico en estos lugares que tienen un impacto directo en la vida de las personas», explicó a Granma Yedra Gutiérrez.

A diferencia de otros programas, en este la distribución ha sido asumida, en gran parte, por la Unión Eléctrica, la cual se encarga del traslado hacia las provincias. Posteriormente, en cada territorio se activa una logística conjunta con todas las entidades participantes, para garantizar la ubicación de los sistemas en los centros y proceder a su instalación, «una tarea compleja debido al volumen y peso de estos equipos de 2 kW, que en ocasiones requieren medios de izaje para ubicarlos en edificios».

PROGRAMA DE MÓDULOS COMPACTOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Junto a este proyecto, la empresa también desarrolla un segundo programa, ya en su fase final, destinado a trabajadores de Salud Pública (4 000), Educación (3 000), Educación Superior (3 000) y a los héroes nacionales del Trabajo (205). Componen estos sistemas un panel solar y una estación de energía con batería e inversor de 800 Watts y 1 200 Watts.

Hasta la fecha se han instalado 9 971 módulos, lo que representa un 98 % de ejecución, y «quedan pendientes 234 sistemas, cuya instalación se ha demorado por la lejanía de las ubicaciones», puntualizó.

Yedra Gutiérrez agregó que este equipamiento fue adquirido por el país con divisas, y se comercializó a los beneficiarios en moneda nacional, con facilidades de crédito bancario.

Asimismo, «ha tenido un impacto social muy grande, porque estamos hablando de trabajadores de sectores priorizados: el médico que nos atiende, el maestro de los niños, el especialista de laboratorio».

Los sistemas instalados son aislados, lo que significa que funcionan con independencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aprovechando la luz solar. Estos programas son un aporte concreto al cambio de la matriz energética del país y tienen un sentido de urgencia muy grande ante la situación energética que vivimos, en primer lugar, por la falta de combustible y el bloqueo de Estados Unidos, subrayó.

OTROS PROGRAMAS

Por otra parte, la empresa, durante el pasado año, trabajó en 40 parques distribuidos en 13 provincias, de los cuales 31 quedaron terminados y sincronizados al SEN. Para el presente año, continúa la ejecución de otros nueve, y se prevé la incorporación a nuevas obras, dijo Yedra Gutiérrez.

Más allá de estos programas priorizados, Copextel también mantiene su labor permanente de levantamiento, proyecto e instalación de sistemas con fuentes renovables y eficiencia energética para el sector empresarial, presupuestado y personas naturales, contribuyendo al necesario cambio en la matriz energética del país. (ALH)