Italia sorprende y encabeza el grupo B

El “sueño americano” que acompañaba al roster más potente que Estados Unidos ha llevado a este torneo fue interrumpido por los Azzurri con una potente demostración de poder. Aunque Estados Unidos hizo el juego muy interesante al final, para entonces Italia ya había dejado sentir su fuerza.

El receptor Kyle Teel, el campocorto Sam Antonacci y el jardinero derecho Jac Caglianone conectaron jonrones, el abridor Michael Lorenzen dominó a la alineación repleta de estrellas de Estados Unidos durante 4.2 innings, y los jugadores italianos, que viajaron de pie brazo con brazo cantando canciones italianas en el pasillo de su vuelo chárter rumbo a Houston, tienen ahora la oportunidad, con un juego restante de la fase de grupos ante México la noche del miércoles, de sorprender al mundo del béisbol al ganar el Grupo B y quedarse con uno de los primeros puestos rumbo a los cuartos de final.

Si Italia derrota a México, terminará con marca perfecta de 4-0 en la fase de grupos por primera vez en seis participaciones en el Clásico. Estados Unidos, que descansa el miércoles, avanzaría a los cuartos de final como el segundo clasificado en ese escenario.

Si México vence a Italia, Italia, Estados Unidos y México quedarían todos con marca de 3-1, y los tres equipos serían ordenados según carreras permitidas divididas entre outs defensivos registrados, con los dos primeros avanzando.

Este no era el escenario que Estados Unidos imaginaba al llegar a este torneo, pero el sólido inicio de los estadounidenses en el Clásico fue sacudido por Italia en este encuentro.

Teel y Antonacci, ambos miembros de la organización de los Medias Blancas, enviaron buenas vibras al South Side y le dieron a Italia una ventaja de 3-0 al conectar rectas de cuatro costuras lanzadas por Nolan McLean, de los Mets, en el segundo inning. Lamentablemente, las buenas vibras de Teel luego dieron paso a una lesión en el tendón de la corva derecho que sufrió mientras corría las bases tras conectar un doble en el sexto inning, lo que lo obligó a salir del juego.

Cuando Caglianone disparó un bambinazo de dos carreras a 110.4 mph ante Ryan Yarbrough en la parte alta del cuarto inning, el público mayoritariamente a favor de Estados Unidos entre los 38,653 presentes se tensó. Y cuando Estados Unidos se descontroló en el sexto, con el relevista Brad Keller cometiendo un error en tiro y luego lanzando un wild pitch en medio de un inning de tres carreras de Italia, los italianos tomaron una impensable ventaja de 8-0.

Tomado de Cubadebate