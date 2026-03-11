Afectación de 1900 MW para la máxima demanda del miércoles 

La generación de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos ascendió a 3717 MWh, con una potencia máxima entregada de 535 MW durante el horario de mayor radiación solar.

Al corte de las 06:00 horas de hoy, la disponibilidad del sistema era de apenas 1120 MW, mientras la demanda se situaba en 2337 MW, lo que provoca actualmente una afectación de 1225 MW. Para el horario diurno se estima que el servicio continuará siendo limitado con una afectación calculada de 1150 MW.

Se reportan fuera de servicio por avería la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 2 de la CTE Felton, así como las Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo. A estas se suman las unidades en mantenimiento: la Unidad 6 de la CTE Mariel, la Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Esta compleja situación se traduce en 412 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

Para el horario de mayor demanda, se espera la entrada en operación de la Unidad 6 de la CTE Nuevitas, con 90 MW. Sin embargo, con una disponibilidad estimada de 1120 MW y una demanda máxima prevista de 3080 MW, el déficit se calcularía en 1870 MW. De mantenerse las actuales condiciones, se pronostica que la afectación en el horario pico alcance los 1900 MW. (ALH)

Tomado de Cubadebate