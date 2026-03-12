Concluye participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos del Clásico Mundial tras caer 7-2 ante Canadá.

El equipo norteño castigó con extrabases y un cuadrangular de Aaron Toro en la quinta entrada. La defensa antillana cometió tres errores que facilitaron carreras decisivas.

Aunque el abridor Liván Moinelo logró mantener el marcador ajustado durante el inicio del encuentro, los relevistas Yariel Rodríguez, Yoan López, Darién Núñez y Raidel Martínez no pudieron contener los bates canadienses.

La ofensiva cubana tuvo momentos aislados de brillo, como el triple de Ariel Martínez y el doble de Yoan Moncada, pero fue insuficiente para lograr la victoria.

Con esta derrota, la tropa dirigida por Germán Mesa cierra su participación en el torneo con marca de 2-2 quedando lejos de la expectativa de pelear por avanzar a la siguiente ronda.

Para Canadá la victoria representa la primera vez que el país supera la fase de grupos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Post Views: 4