Preparan conferencia internacional antifascista en Brasil

La organización de la I Conferencia Internacional Antifascista por la Soberanía de los Pueblos gana hoy impulso en Brasil mediante encuentros preparatorios para articular redes políticas e intelectuales frente a la extrema derecha.

Según sus organizadores, el evento, previsto del 26 al 29 de marzo en la ciudad de Porto Alegre, es un esfuerzo más amplio por construir un espacio de coordinación entre movimientos sociales, partidos progresistas, sindicatos y colectivos preocupados por el resurgimiento de corrientes autoritarias en el mundo.

Reportes de prensa indican que el encuentro debe reunir a más de 250 intelectuales, dirigentes políticos y representantes de movimientos sociales para debatir las características del fascismo contemporáneo y elaborar estrategias comunes de respuesta.

Israel Dutra, de la dirección nacional del Partido Socialismo y Libertad, manifestó que el actual proceso de preparación refleja el alcance que está adquiriendo la convocatoria, con reuniones previas en diferentes lugares del gigante sudamericano.

En ese sentido, mencionó la cita en la urbe de São Paulo, celebrada recientemente, y anunció otras similares en Ribeirão Preto, Fortaleza, Natal, Florianópolis y el interior de Río Grande del Sur, estado cuya capital es Porto Alegre.

A criterio de Dutra, la multiplicación de estas preconferencias evidencia el interés de organizaciones políticas y sociales en ampliar el debate sobre las amenazas que representan el autoritarismo y el neofascismo en el escenario global.

Tales encuentros funcionan como espacios de formación política, intercambio de experiencias y organización de delegaciones que participarán en el evento internacional.

De esa manera, confluyen activistas, académicos, sindicalistas y miembros de movimientos populares que buscan fortalecer la cooperación entre entidades de distintos países.

Entre las fuerzas de las reuniones previas figuran organizaciones campesinas, colectivos antirracistas, agrupaciones feministas, sindicatos y plataformas ciudadanas que promueven la defensa de los derechos sociales y civiles.

La lucha contra el racismo, el feminismo y las reivindicaciones vinculadas al mundo del trabajo, asuntos considerados pilares fundamentales de la resistencia democrática, también son temas recurrentes en los análisis.

Para los promotores de la conferencia, la construcción de una red antifascista internacional resulta clave en un contexto marcado por el aumento de discursos de odio y conflictos geopolíticos que, a su juicio, alimentan el avance de fuerzas ultraconservadoras.

Prensa Latina

