Paneles solares fortalecerán servicios de salud en Unión de Reyes

Un total de diez kits de paneles solares serán instalados próximamente en instituciones del sistema de salud del municipio de Unión de Reyes, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y mantener la vitalidad de los cuerpos de guardia, así como el funcionamiento de hogares y centros de atención social.

La iniciativa forma parte de las acciones encaminadas a reforzar la infraestructura energética del sector en medio de las actuales limitaciones. Según explicó el director general de Salud, Raydel Alejandro Sotés Carrera, los equipos serán colocados en varias instituciones estratégicas del territorio. Entre ellas el policlínico de Cidra, la extensión del cuerpo de guardia del policlínico Andrés Casallas del poblado de Juan Gualberto Gómez, el policlínico José Machado de Unión de Reyes, el hogar materno Celia Sánchez Manduley, el policlínico de Alacranes, la posta médica de Bermejas y la extensión del cuerpo de guardia de San Antonio de Cabezas. También se beneficiarán las casas de abuelos del municipio.

De acuerdo con Sotés Carrera, estos sistemas permitirán aprovechar la energía solar durante el día y almacenar electricidad para su uso en horarios nocturnos, lo cual contribuirá a mantener activos servicios vitales incluso en situaciones de inestabilidad energética.

El directivo subrayó que, aunque los grupos electrógenos continúan disponibles para emergencias, los nuevos kits —con una capacidad aproximada de dos kilowatts— permitirán sostener servicios imprescindibles como enfermería y los cuerpos de guardia, además de apoyar prestaciones de urgencia como ultrasonidos y pruebas básicas de laboratorio. En hogares maternos y casas de abuelos, la energía generada favorecerá el funcionamiento cotidiano de equipos eléctricos, ventiladores, televisores y otras actividades esenciales para el bienestar de los residentes.

La incorporación de estas tecnologías renovables constituye además un paso significativo hacia el uso más eficiente de los recursos energéticos en el sistema de salud local, al tiempo que aporta mayor estabilidad a la atención médica y a los servicios sociales.

