Implementan estrategias para la continuidad de los procesos docentes en Matanzas

Estudiantes y docentes de varios municipios matanceros se reubican en instituciones cercanas a sus hogares. La iniciativa conlleva al reordenamiento de los procesos educativos.

«Existen 47 escuelas primarias que están trabajando con una sola sesión, muchas de ellas en la tarde», explica Ariel Luis Surí, Director General de la Educación Básica.

«Además tenemos 461 docentes reubicados en sus zonas de residencia y 47 no docentes que también prestan servicio en ese sentido en los lugares donde se encuentran», agrega Luis Surí.

Matanzas y Limonar destacan entre los territorios yumurinos más afectados en el traslado de los alumnos hacia los centros docentes.

«Los municipios de Matanzas y Limonar que son los territorios que mayores distancias recorren los estudiantes, presentan mayor dificultad para las modalidades de atención. Tenemos 959 alumnos que hoy no poseen la modalidad de presencialidad y se asumen otras variantes a partir del apoyo del partido y el gobierno de la provincia», acota el Director General de Educación Básica.

La Dirección de Educación en la provincia de Matanzas traza alternativas para garantizar la continuidad de las clases en los centros educativos de los diferentes niveles de enseñanza.

