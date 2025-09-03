Ciencia

El mar se tiñe con un brillo azul en el sur de Australia

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario

Un fenómeno natural hizo resplandecer durante el fin de semana el mar de Melbourne, Australia, por lo que quienes estaban en la playa de St. Kilda observaron cómo las olas provocaban que el agua se volviera de un color azul brillante, publicaron medios locales.

Este espectáculo lumínico observado en la bahía de Port Phillip fue provocado por un alga bioluminiscente llamada ‘Noctiluca scintillans’, pero su efecto es comúnmente conocido como ‘brillo de mar’. El color aparecía con las olas, el movimiento del agua provocado por las personas o incluso al pisar la arena mojada. (ALH)

Tomado de Rusia Today

