Intensa actividad cultural en el verano

Cerrando el Verano en nuestra provincia, 56 días protagonizados por una intensa programación cultural y la unidad de todas las instituciones de la cultura de la provincia y los 13 municipios.

Durante la etapa estival en la provincia se realizaron más de 5000 acciones culturales, el 63 % de la misma fue gestada por el Movimiento de Artistas Aficionados, proyectos Socioculturales, unidades artísticas de la Brigada de Instructores de Arte Jose Marti y promotores culturales y el 37% restante fue protagonizado por la labor de nuestras instituciones culturales , especialistas, instructores de arte y agrupaciónes profesionales y pertenecientes al catálogo subvencionado del Consejo Provincial de l as Artes Escenicas y Centro Provincial de la Música.

14 Brigadas artísticas en la provincia visitaron más 100 comunidades y consejos populares de la provincia logrando un gran impacto positivo en cada actividad realizada así como se realizaron más de 800 acciones culturales en barrios en transformación y comunidades desfavorecidas.

Hay que destacar la colaboración y entrega de nuestros artistas para lograr una programación cultural así como el apoyo incondicional de varios organismos como la Dirección Provincial de Transporte y sus 13 direcciones municipales así como las principales autoridades de la provincia.

El verano en Matanzas fue sinónimo de alegría, unidad, entusiasmo y entrega.

Destacar la realización de más de 300 talleres de verano a lo largo y ancho d territorio provincial.

La realización de 18 rutas históricas de verano con más de 100 salidas con la participación de más de 5000 matanceros vinculando a la familia Matancera con los valores patrimoniales e históricos en los 13 territorios.

Se atendieron desde la programación cultural todos los programas priorizados que atiende el sector de la cultura en el país. (ALH)

Tomado del perfil en Facebook de Cultura Matancera

