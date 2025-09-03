Destacados Matanzas

Conmemoran 80 aniversario de la independencia de Vietnam en escuela unionense

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Aniversario Vietnam #Cuba #escuela #Matanzas #Unión de Reyes

Un matutino especial desarrollado en la escuela Amistad Cubano-Vietnamita, del poblado Juan Gualberto Gómez, conmemoró el 80 aniversario de la independencia de Vietnam y un nuevo aniversario de la desaparición física del líder Ho Chi Minh.

La actividad político-cultural la organizaron de conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el sector educacional del territorio. En el centro promueven de manera cotidiana el conocimiento de la historia del hermano país asiático y los lazos de solidaridad que por décadas unen a ambas naciones.

“Desde la escuela debemos continuar fomentando los saberes y el respeto hacia la historia de Vietnam, así como el rol de la familia en el proceso docente educativo de niñas y niños”, destacó Teresa Rubio Pérez, delegada del ICAP en Matanzas.

Durante el encuentro se reconoció a los estudiantes Yan Trujillo Fiallo y Analía Delgado Medina, quienes obtuvieron segundo lugar y mención especial, respectivamente, en el concurso nacional “Cuba y Vietnam, un amor sin fronteras”, en las modalidades de artes plásticas y literatura.

El homenaje constituyó un espacio de reafirmación de la amistad entre Cuba y Vietnam, ejemplo de fraternidad y cooperación que transmiten a las nuevas generaciones.

Foto :Yaudel Rodríguez

By Roxana Valdés Isasi

