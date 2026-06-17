El trabajo sistemático de las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) en Unión de Reyes permitió esclarecer varios hechos delictivos ocurridos en el territorio durante los meses de mayo y junio, como parte de las acciones encaminadas a preservar la tranquilidad ciudadana y enfrentar las manifestaciones delictivas.

Según informó el Mayor Yasiel Prado Valdés, delegado del MININT en el municipio, las autoridades mantienen un seguimiento constante a la situación operativa, especialmente en el Consejo Popular Juan Gualberto Gómez, donde se encuentra registrado algunos de los hechos más relevantes investigados en las últimas semanas.

Entre los resultados alcanzados destaca la detención de un individuo con antecedentes por delitos de robo con fuerza y robo con violencia. Durante el operativo, las fuerzas actuantes le ocuparon una pistola calibre 38 con seis proyectiles.

«De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano se dedicaba a cometer hechos contra el ganado mayor y amenazaba a propietarios de fincas de la zona», subrayó.

Asimismo, detuvieron a otro potencial autor vinculado a delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado, hecho que forma parte de las prioridades de enfrentamiento de las autoridades debido a las afectaciones económicas que provoca al sector agropecuario.

Así mismo, esclarecieron un robo con violencia ocurrido en el propio Consejo Popular Juan Gualberto Gómez. La víctima fue atacada al llegar a su vivienda por dos individuos residentes en el poblado, quienes le ocasionaron varias heridas con arma blanca, incluidas lesiones en el cuello, con el propósito de sustraerle dinero.

Las investigaciones desarrolladas por los órganos especializados permitieron identificar rápidamente a los presuntos responsables, quienes confesaron y reconocieron su participación en el hecho. El caso lo esclarecieron con inmediatez y sus autores fueron detenidos en un período inferior a las 24 horas posteriores al delito.

Prado Valdés destacó que una de las principales tareas de los miembros del orden interior y la tranquilidad ciudadana consiste en el seguimiento permanente a la situación interna del delito en el municipio, con el propósito de ofrecer respuestas oportunas a la población y fortalecer la seguridad ciudadana.

El directivo subrayó que el trabajo coordinado entre las fuerzas del orden y la colaboración de la población resultan esenciales para continuar enfrentando las conductas delictivas y garantizar la protección de las personas y sus bienes en el territorio.

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