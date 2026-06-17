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Arte para Papá llega a Matanzas 

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #Arte para Papá #Día de los Padres #Fondo de Bienes Culturales #Matanzas #TV Yumurí

El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en la provincia de Matanzas desarrolla la Feria Arte para Papá. 

La iniciativa ubicada en Calle de Medio entre Matanzas y Jovellanos, incluye ofertas de textil, calzado, orfebrería, útiles para el hogar y más.

«También estamos en el recinto ferial El Fortín que está ubicado en calle Medio entre Manzaneda y Zaragoza con otras ofertas artesanales para el día de los padres», comentó Yamira Román, especialista del FCBC.

Como parte de las celebraciones del Día de los Padres, trabajadores del fondo realizarán actividades colaterales.

«El Fondo Cubano de Bienes Culturales junto con el proyecto Confluencias estaremos en el Hogar de Ancianos Mario Muñoz Monroy para llevarles, a los trabajadores y a los abuelos que están en ese centro, actividades, cultura y otras sorpresas para que pasen el día de los padres con nosotros», explicó la especialista.

Arte para Papá se extenderá hasta el próximo 20 de junio con sus ofertas comerciales.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales iniciará una feria de verano del 22 de junio hasta el 31 de agosto.

Fotos: Carrete Producciones.

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By Daniela Pujol Pérez

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