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Ómnibus Yutong con biometano en municipio Martí

Por Estudiantes 0 Comentario #Biometano #Cuba #Martí #Matanzas #Ómnibus Yutong #Transporte

Comienza en el municipio Martí la circulación de ómnibus Yutong propulsados por biometano tras finalizar el montaje de la primera planta de su tipo en el país.

Los ómnibus operarán cubriendo rutas internas en el municipio y conexiones hacia hospitales en Colón, Cárdenas y la ciudad de Matanzas, lo que beneficiará directamente a más de 22 mil residentes.

Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la dirección del Ministerio de Economía y Planificación en Cuba, representa una solución pionera para el transporte público en la localidad.

Con una inversión total de 33 millones de pesos, el proyecto contempla además el asfaltado de más de 13 kilómetros de vías principales del territorio, que resuelven planteamientos del Plan de la Economía.

La iniciativa constituye una apuesta por la soberanía energética y el uso de fuentes renovables, y posiciona al municipio como referente nacional en el aprovechamiento del biogás para el transporte público sostenible. (ALH)

Foto: Perfil de Facebook de Marieta Poey

Liz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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By Estudiantes

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