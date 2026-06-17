Graduados del IV Colegio de Periodismo comprometidos con hacer de la prensa una trinchera revolucionaria

Los egresados del IV Colegio de Periodismo de la Universidad de Matanzas manifestaron su deseo de seguir convirtiendo la prensa en una trinchera de la Revolución, durante el acto de graduación celebrado en el marco de las conmemoraciones por los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto «Che» Guevara.

Favio Ernesto López, en nombre de los graduados, expresó: «La palabra no solo se defiende con fusiles, sino también con ideas; pero cuando hay que cuidar dónde germinan esas ideas, empuñamos las que sean necesarias. La mejor forma de hacer periodismo es siendo protagonistas de la Revolución que contamos».

El joven periodista subrayó así la concepción del oficio como una labor de defensa ideológica activa, donde la pluma y la palabra se convierten en herramientas fundamentales al servicio del proyecto social cubano.

La ceremonia de graduación reunió a quienes en el futuro formarán parte del gremio de periodistas de Cuba. El acto, cargado de simbolismo patriótico, coincidió con las fechas en que se recuerdan los nacimientos de dos figuras esenciales de la historia nacional: el general Antonio Maceo y el comandante Ernesto «Che» Guevara, ambos referentes de la lucha por la independencia y la justicia social.

Antes de ejercer la palabra como arma legítima, estos graduados empuñarán primero el fusil. El servicio militar obligatorio, requisito adicional para quienes aspiran al periodismo tras el duodécimo grado, no es un mero trámite: es la forja inicial de una conciencia que las Fuerzas Armadas Revolucionarias templan con disciplina y valores.

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