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Continúa la Red Juvenil Comunitaria en Unión de Reyes 

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Red Juvenil Comunitaria #TV Yumurí #Unión de Reyes

La Red Juvenil Comunitaria llegará este sábado a Unión de Reyes y Alacranes con una amplia jornada de actividades recreativas, culturales, deportivas y de atención social, concebidas para promover la participación ciudadana y fortalecer los vínculos entre las instituciones y la población.

En el municipio cabecera, las acciones se desarrollarán en la circunscripción 3, específicamente en el Parque de Malanga, donde niños, adolescentes, jóvenes y familias podrán disfrutar de juegos de participación, actividades culturales y deportivas, así como de diversas iniciativas encaminadas al sano esparcimiento y la convivencia comunitaria.

La miembro del Buró Municipal del Partido en Unión de Reyes, Yamilé Collazo Amable, explicó que la jornada incluirá además visitas a personas vulnerables.

«También realizaremos la entrega de donaciones y otras acciones solidarias en beneficio a los pobladores de la comunidad», añadió.

Como parte del programa previsto, tendrá lugar un festival de salud que acercará servicios e información de interés a la población. Esto contribuirá a la promoción de hábitos saludables y al bienestar colectivo.

De manera simultánea, en el poblado de Alacranes las actividades las efectuarán en el Parque de la Iglesia. Allí, desarrollarán la misma modalidad de trabajo comunitario con propuestas recreativas, culturales, deportivas y de apoyo social para todos los grupos etarios.

Con esta iniciativa, la Red Juvenil Comunitaria, en este sureño municipio, apuesta por la transformación de los espacios comunitarios, el fortalecimiento de la solidaridad y la participación activa de los unionenses en la construcción de una sociedad más inclusiva y comprometida con el desarrollo local.

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By Roxana Valdés Isasi

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