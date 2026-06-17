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Equipo cubano de polo acuático en busca del oro en Santo Domingo 

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Matanzas. TV Yumuri #polo acuático #XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe

La selección cubana de polo acuático masculino asegura ir a por el oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con sede en Santo Domingo. El conjunto caribeño está liderado por Giraldo Carales, referente de este deporte en la Isla.  

«La entrada al plantel de seis figuras con amplio recorrido en ligas foráneas elevará el nivel de la selección, que firmó una actuación discreta en el torneo clasificatorio a los Juegos realizados en Colombia en abril último», declaró Carales al periodista Daniel Gotay, según refiere ACN.

Sobre la preparación del conjunto, el oriundo de Camagüey, señaló que debido a la compleja situación actual del país algunos deportistas se preparan, de manera individual, desde sus provincias, añadió el veterano.

Cuba, terminó en el sexto lugar en el clasificatorio de Centroamérica y el Caribe. En San Salvador 2023, anterior competición, logró alcanzar el segundo lugar.

El polo acuático de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputará entre el 20 y el 26 de julio en ambos sexos.

Foto: Imagen tomada de Jit

Con información tomada de ACN

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By Brian Alonso Hernández

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