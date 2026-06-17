Celebrará Atenas Rock aniversario 40 de la AHS

El festival Atenas Rock desarrollará su próxima edición del 25 al 28 de junio en el Campismo Popular Río San Juan. El cambio de sede fuera de la ciudad de Matanzas responde a una estrategia logística para garantizar el hospedaje de las bandas y un circuito eléctrico protegido ante la contingencia actual, asegurando así la realización del evento, según informó la página de facebook del evento.

La cita de este año reviste una alta significación al estar dedicada de manera especial al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), organización que coauspicia el encuentro.

El nuevo escenario en Río San Juan propiciará una dinámica de interacción diferente, concebida como un campamento de 72 horas continuas donde el público y los creadores compartirán el mismo entorno de acampada y música.

Para facilitar la asistencia de la familia rockera, los coordinadores han articulado alternativas de transporte exclusivo con rutas de ida y vuelta diarias, las cuales mantendrán tarifas más accesibles que los viajes habituales hacia esa zona y que, además, se integrarán de forma directa a los paquetes de reservación para quienes decidan alojarse en la sede.

La AHS yumurina habilitó el sitio web oficial del festival. A través de este portal, los usuarios podrán consultar el programa, conocer el cartel definitivo de agrupaciones y gestionar las reservas de alojamiento, alimentación y transporte con diversas facilidades de pago.

Imagen tomada del perfil de Facebook del evento.

Con información tomada del perfil de facebook de la Asociación de Hermanos Saiz (AHS) en Matanzas.

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