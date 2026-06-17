Cubanos con buen paso en Capablanca de Ajedrez

Roxángel Obregón sostiene un paso perfecto en el 59 Torneo Internacional Capablanca in memoriam, que se disputa en el Hotel Nacional de Cuba, al sumar victorias consecutivas en las dos primeras rondas del certamen.

La muchacha de Villa Clara, que representará a Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, derrotó en su debut al local Liam Macías.

En la segunda jornada hizo lo propio ante el cubano Alejandro Sánchez, demostrando que el Capablanca va siendo crucial en su preparación de cara a la cita regional.

Otro con andar victorioso es el habanero Dylan Berdayes, que ha sonreído en sus presentaciones ante sus coterráneos Brayan Torres y Juan Borges, por ese orden.

Entre las sorpresas de las partidas iniciales figuran el empate entre los locales Jorge Elías y Felipe Herrera en la primera mesa; aunque Elías venció en su segunda salida a Llirbel Anei Neira, de Cuba.

El actual campeón nacional Lelys Martínez derrotó este lunes a Dariel Morales y luego dividió con el colombiano Manuel Campos.

Las integrantes del equipo olímpico femenino de la Isla, Yaniela Forgas, Maritza Arribas y Yerisbel Miranda dividieron el punto en la primera ronda contra sus respectivos rivales: el venezolano Eduardo Escalona, el cubano Daniel Hidalgo y el también antillano Rider Díaz.

En la segunda jornada, Yaniela sucumbió ante el local Michel Díaz; la experimentada Arribas venció a Ronniel Ramírez (CUB) y Miranda cedió ante el estadounidense Daniel Fernández.

Ineymig Hernández, la otra clasificada a Santo Domingo e incluida en la selección olímpica, hizo tablas contra Aarón Cardoza (CUB) luego de haber caído en el debut frente al colombiano Ángel Gabriel Córdoba.

Tras los pareos de este martes, en el grupo de 11 trebejistas que exhiben dos puntos aparecen siete cubanos.

La clasificación general la encabeza el colombiano Santiago López, aunque este ordenamiento pudiera variar a medida que avance la justa. (ALH)

Tomado de Jit

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