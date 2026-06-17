The New York Times afirma que Trump perdió la guerra contra Irán

En un mordaz editorial titulado “El presidente Trump perdió esta guerra”, el consejo editorial de The New York Times argumentó que la guerra de cuatro meses del presidente estadounidense contra Irán terminó en fracaso, declarando que “Irán emerge como el ganador estratégico de la guerra de cuatro meses”, mientras que Estados Unidos “se ve más débil ante los ojos del mundo”.

El consejo afirmó que Trump lanzó la guerra de forma temeraria, ignoró a sus aliados y las restricciones legales, y finalmente no logró los objetivos que prometió repetidamente, incluyendo la “victoria total y completa”, la “rendición incondicional de Irán”, un cambio de régimen y el fin del enriquecimiento de uranio iraní.

En cambio, argumentó, Trump parece encaminarse ahora hacia un acuerdo similar al acuerdo nuclear de 2015, que alguna vez calificó como “el peor acuerdo de la historia”.

El texto publicado en The New York Times sostiene que:

“El acuerdo preliminar que podría poner fin a la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, que se ha prolongado por cuatro meses, es bienvenido, pero conlleva realidades difíciles. Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de manera imprudente y en desafío abierto a la ley. Estados Unidos sale debilitado —militar, diplomática y económicamente— y pagará un alto precio estratégico en los próximos años. Los detalles del acuerdo no están claros, pero el marco que se ha anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocas de las condiciones que insistía en que obtendría. Es una humillante degradación para él y para el país que dirige. Desde que empezó la guerra, dijo que Estados Unidos lograría una “victoria total y completa” y que Irán debía aceptar una “rendición incondicional”. Insinuó que se produciría un cambio de régimen. Dijo que a Irán no se le permitiría “ningún enriquecimiento” de uranio y que “Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterraría y retiraría todo el material nuclear de grado casi militar” que ya posee y que está bajo tierra. Nada de esto parece ser cierto. El gobierno de línea dura de Irán sigue en el poder. Al parecer, los detalles del acuerdo nuclear se negociarán durante los próximos dos meses, pero es probable que los términos se parezcan a los del acuerdo de 2015 que negoció el presidente Barack Obama y que Trump canceló en 2018”.

El influyente medio estadounidense también apunta que: “Su mayor logro en el marco del alto al fuego es la esperada reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo mundial, lo que acabará bajando los precios de la energía y otros productos. Eso, por supuesto, no es más que una vuelta al statu quo anterior a la guerra”.

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Tomado de Cubadebate