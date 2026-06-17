Artista cubano celebra 20 años de carrera en Angola

Graduado de la Academia Profesional de Artes Plásticas de Las Tunas, en el oriente de la nación caribeña, Palomino ha entregado más de una década de su labor a la nación africana, donde además de continuar creando se desempeña como curador, profesor y empresario.

“Veinte años de carrera artística es tiempo suficiente para saber lo que queremos”, aseguró en diálogo con Prensa Latina.

Añadió que la celebración de este tiempo, con la reapertura de la galería Palomino Artes en el Hotel Fórum, con la exposición Sudario de Turín, y otros proyectos, marca un antes y un después en su trabajo.

“A partir de este momento vamos a tener dos focos importantes de nuestra empresa: la cuestión de la educación artística en sí, con la creación de un Centro Profesional de formación aquí en Angola, y la nueva idea o el nuevo concepto de la galería con la sede en el Hotel Fórum”, comentó.

Afirmó que realmente el proceso de desarrollo de un artista es continuo, pero a la vez es cíclico, tiene su tiempo, y en su caso particular siente que no hay diferencias esenciales entre el joven de sus comienzos y el artista que es actualmente.

“No consigo sentirme diferente de hace 20 años atrás, sigo teniendo las ganas de experimentar, de indagar y de encontrar un camino dentro de las artes plásticas universales”, apuntó.

Añadió que en su desarrollo Angola ha sido un componente incorporado dentro del proceso de manera natural, “está dentro de todo y con certeza las obras que produzco hoy tienen mucho que ver con ese principio”, sostuvo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina