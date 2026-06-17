Descubren nueva especie de rana en Ecuador

La especie fue denominada Pristimantis etsa y su descripción científica estuvo a cargo de especialistas de la Universidad San Francisco de Quito, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), la University of Wollongong, el Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute y la Fundación EcoMinga.

Según el estudio, cuyos resultados divulgó el Inabio, el hallazgo está respaldado por análisis morfológicos y genéticos que confirmaron que se trata de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

El nombre etsa proviene de la lengua shuar y hace referencia a una figura central de la cosmovisión de ese pueblo indígena amazónico.

Etsa está asociado al Sol y a la transmisión de conocimientos esenciales para la vida, una denominación que, de acuerdo con los investigadores, busca reconocer la relación entre la biodiversidad y el patrimonio cultural de la región.

La nueva rana presenta características que la distinguen de especies cercanas, entre ellas pliegues dorsolaterales formados por pequeños tubérculos, una mancha amarilla en la región inguinal de las hembras y una combinación de rasgos anatómicos que no ha sido registrada.

Los análisis genéticos determinaron además que Pristimantis etsa pertenece al grupo de especies Pristimantis cryptomelas, aunque constituye una línea evolutiva independiente estrechamente relacionada con otras especies de la Cordillera del Cóndor.

Para los científicos, el descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre el papel de esa cadena montañosa como un importante centro de diversificación biológica en los Andes amazónicos.

Hasta ahora, la especie solo ha sido registrada en dos localidades cercanas del sector de Río Blanco, en la provincia de Zamora Chinchipe, entre los mil 655 y mil 830 metros de altitud.

Los ejemplares fueron observados durante la noche sobre hojas de arbustos en bosques montanos húmedos.

Los investigadores advirtieron que la rana enfrenta amenazas derivadas de la actividad minera, la expansión agropecuaria y la fragmentación de los bosques.

Debido a su distribución extremadamente restringida y a las presiones sobre su hábitat, recomendaron que sea considerada como Vulnerable de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (ALH)

Tomado de Prensa Latina