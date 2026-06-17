Sin categoría

Guamacaro’s Tour cuenta con un buró de reservaciones

Por Eliane Táboas Merino 0 Comentario #Buró de Reservaciones #Guamacaro's Tour #Matanzas #TV Yumurí

El Proyecto de Desarrollo Local Guamacaro’s Tour cuenta con un buró de reservaciones en la céntrica calle Medio de la ciudad de Matanzas.

Judith Rodríguez Reyes, directora del PDL, comentó que la apertura de este servicio busca acercar más a los clientes matanceros las experiencias de senderismo que promueve Guamacaro’s Tour.

La alianza con la Empresa Provincial de Alojamiento favoreció esta iniciativa además de coordinarse futuros proyectos de manera conjunta en otras áreas de la ciudad.

Héctor Cantero, director de operaciones de la empresa estatal matancera, elogió el encadenamiento con el proyecto y las nuevas posibilidades de desarrollo para el territorio.

El local abre sus puertas de lunes a viernes entre las 9.00 a.m y las 2.00 p.m. Los interesados pueden recibir allí información sobre las rutas disponibles para el verano: la del café, la Energía, Por los Caminos de la Historia y Senderos de Diamantes. Está última enfocada en conocer sitios como Laguna de Maya mediante el apoyo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Empresa Flora y Fauna.

Guamacaro’s Tour es un proyecto de desarrollo local que tras un año de funcionamiento enfoca su quehacer en el rescate del patrimonio cultural matancero mediante excursiones donde se mezcla naturaleza y aventura en cada ruta.

Post Views: 7

By Eliane Táboas Merino

Entradas relacionadas

Sin categoría

Arte para Papá llega a Matanzas 

Daniela Pujol Pérez
Sin categoría

Graduados del IV Colegio de Periodismo comprometidos con hacer de la prensa una trinchera revolucionaria

Redacción TV Yumurí
Sin categoría

Pelusín del Monte: un niño con 70 años 

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

The New York Times afirma que Trump perdió la guerra contra Irán

Cultura

Artista cubano celebra 20 años de carrera en Angola

Ciencia

Descubren nueva especie de rana en Ecuador

Sin categoría

Guamacaro’s Tour cuenta con un buró de reservaciones