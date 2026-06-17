El Proyecto de Desarrollo Local Guamacaro’s Tour cuenta con un buró de reservaciones en la céntrica calle Medio de la ciudad de Matanzas.

Judith Rodríguez Reyes, directora del PDL, comentó que la apertura de este servicio busca acercar más a los clientes matanceros las experiencias de senderismo que promueve Guamacaro’s Tour.

La alianza con la Empresa Provincial de Alojamiento favoreció esta iniciativa además de coordinarse futuros proyectos de manera conjunta en otras áreas de la ciudad.

Héctor Cantero, director de operaciones de la empresa estatal matancera, elogió el encadenamiento con el proyecto y las nuevas posibilidades de desarrollo para el territorio.

El local abre sus puertas de lunes a viernes entre las 9.00 a.m y las 2.00 p.m. Los interesados pueden recibir allí información sobre las rutas disponibles para el verano: la del café, la Energía, Por los Caminos de la Historia y Senderos de Diamantes. Está última enfocada en conocer sitios como Laguna de Maya mediante el apoyo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Empresa Flora y Fauna.

Guamacaro’s Tour es un proyecto de desarrollo local que tras un año de funcionamiento enfoca su quehacer en el rescate del patrimonio cultural matancero mediante excursiones donde se mezcla naturaleza y aventura en cada ruta.

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