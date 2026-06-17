Bacardí pierde apelación por la disputa de la marca Havana Club

El Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos, de Richmond, rechazó el recurso presentado por Bacardi contra la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) de renovar en 2016 la marca federal “Havana Club”, propiedad de la empresa cubana Cubaexport, a pesar de las objeciones de la empresa.

Ni los abogados ni los portavoces de Bacardi, ni los abogados de Cubaexport, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la sentencia.

Un portavoz de la USPTO se negó a hacer declaraciones.

La empresa, que abandonó la isla tras la revolución cubana, sostiene que el gobierno caribeño confiscó ilegalmente el nombre «Havana Club» y los activos de José Arechabala S.A. tras la revolución de 1960.

Bacardi compró la marca de José Arechabala y comenzó a vender el ron “Havana Club” en Estados Unidos en 1995.

Cubaexport, una empresa estatal cubana, registró por primera vez su marca “Havana Club” en Estados Unidos en 1976.

Cubaexport y la empresa francesa de bebidas espirituosas Pernod Ricard PERP.PA comercializan el ron Havana Club fuera de Estados Unidos.

Pernod, que no está implicada en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión de este martes. (ALH)

Tomado de La Jornada